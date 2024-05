Il Piceno piange Marisa Marconi, una vita dedicata all’arte. Oggi l’addio a Castel di Lama

Quando se ne va una mamma le lacrime non sono mai abbastanza. Quando poi a lasciarci è una bravissima artista il dolore e la perdita diventano incommensurabili. Si è spenta, dopo una lunga malattia, a 67 anni, Marisa Marconi, artista poliedrica originaria di Grottammare. Castel di Lama si è svegliata ieri mattina con questa triste notizia, che ha lasciati tutti profondamente colpiti. Marisa è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare, per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo bel sorriso, la sua bellezza, il suo talento, la sua empatia, la dedizione e l’amore per la famiglia, la sua voglia di vivere. Marisa giovanissima aveva sposato Vittorio Amadio, artista bohemienne dall’aria vagamente ascetica. Un colpo di fulmine, da cui nasce Mary, l’amatissima figlia. Quelli che seguiranno sono gli anni dell’amore per la pittura, la scultura e la fotografia. Nel 1992 inizia l’impegno di promozione di attività culturali insieme a Vittorio Amadio, contribuendo a far nascere l’associazione culturale ‘La Sfinge Malaspina’ ad Ascoli, dove promuove eventi a carattere nazionali ed internazionali nell’ambito delle arti visive, supportate da collaborazioni volontarie di artisti, critici, e amanti dell’arte. Nel 2001, si stabilisce definitivamente a Castel di Lama, dove fonda e coordina, sempre con il marito Vittorio Amadio, ‘Arte on’ Museo d’Arte moderna-contemporanea e laboratorio, per promuovere la cultura e il territorio locale in ambito nazionale ed internazionale.Tanti e sentiti i messaggi di cordoglio, tra cui quello della figlia Mary: "In questo giorno il mondo ha perso una donna meravigliosa, speciale, unica, la cui generosità d’animo e la cui bontà hanno arricchito la vita di chiunque l’abbia conosciuta. Donna stupenda, madre, nonna, artista, un gioiello, un’anima splendida". Lascia il marito Vittorio, la figlia Mary, il genero Michele e le sue nipoti. Verrà salutata oggi nella sua abitazione di Santorre di Santarosa, alle 16, a Castel di Lama.

Maria Grazia Lappa