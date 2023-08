Il Piceno resta subito isolato Rogo sul tir, Ascoli Mare chiusa In un’ora si scatena il caos

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco di Ascoli. Ieri mattina intorno alle 11,45 sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto il semirimorchio di un autoarticolato in transito sulla carreggiata direzione mare del raccordo autostradale Ascoli-Mare nel tratto in corrispondenza del comune di Spinetoli. La squadra proveniente dalla sede centrale di Ascoli è intervenuta con il supporto di due autobotti circoscrivendo l’incendio, ed evitando così che le fiamme coinvolgessero l’intero automezzo. Successivamente hanno messo in sicurezza l’area coinvolta. Si è reso necessario chiudere la carreggiata interessata per il tempo necessario allo svolgimento dell’intervento. Non risultano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Stradale che ha regolato il traffico a lungo interrotto nel tratto di strada interessato. Intorno alle 14 i pompieri ascolani sono intervenuti anche per un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale venarottese nel territorio di Force. L’incidente ha coinvolto due autovetture. La squadra che è intervenuta ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei veicoli. Per uno di essi si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che l’ha trasferito al Trauma Center di Ancona in condizioni serie. Successivamente i vigili hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

La chiusura dell’Ascoli Mare, anche se per poco tempo, ha paralizzato il traffico: in molti andavano al mare e lunghe file di auto si sono formate subito per uscire dalla superstrada a Spinetoli. Il fatto ha dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, di quanto il Piceno sia carente sui collegamenti ferroviari: alternativa alla macchina, di fatto, non c’è. E non solo perché praticamente per tutta l’estate lavori hanno interessato la linea capoluogo- riviera, impedendo a cittadini e turisti di arrivare ad Ascoli dalla costa e viceversa in treno. Si tratta di un problema strutturale, visto che anche quando la ferrovia funziona i treni ci mettono lo stesso tempo che impiegavano negli anni 80: tre quarti d’ora per fare 30 chilometri.