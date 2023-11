Il Piceno si colora d’arancione. Illuminati monumenti ed edifici:: "Una piaga da affrontare uniti"

Sei monumenti ed edifici illuminati di arancione, simbolo di una battaglia che deve coinvolgere la comunità. Contro il grave problema sociale della violenza sulle donne dal 24 novembre al 10 dicembre luoghi di grande importanza per il territorio aiuteranno a diffondere un messaggio di speranza e a stimolare la consapevolezza della necessità di combattere insieme questa guerra. Si tratta della campagna ’Orange the World’ promossa dal Soroptimist club di Ascoli. A partire venerdì, è stata San Benedetto, dove si sono tenute le cerimonie simboliche di accensione in tre luoghi significativi: la caserma dei Carabinieri di viale dello Sport, il Monumento al Pescatore ed il Teatro Concordia. La Caserma dei Carabinieri è stata la prima ad accendersi, scelta non casuale, come sottolinea la presidente Romina Pica: "È significativo che la nostra campagna sia partita da questa Caserma, dove abbiamo inaugurato l’aula di ascolto protetto per le donne vittime di violenza". La caserma ospita, infatti, un’aula di ascolto protetto per le donne vittime di violenza, inaugurata lo scorso maggio grazie alla collaborazione tra il Soroptimist di Ascoli e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia di accensione hanno partecipato anche rappresentanza del club, il sindaco Antonio Spazzafumo, il capitano Francesco Tessitore a capo della stazione dei carabinieri di San Benedetto e Loriana Di Giacinti, in rappresentanza del commissariato della polizia di Stato. Il sostegno all’iniziativa rappresenta un segnale di presenza e attenzione al problema. "Ringrazio tutte le autorità presenti che sostenendo la nostra iniziativa – ha sottolineato la presidente – hanno dato un segnale forte di presenza e di attenzione al problema della violenza che va affrontato con azioni sinergiche delle Istituzioni e delle forze dell’ordine". La campagna ’Orange the World’ è proseguita poi ad Ascoli con l’illuminazione ieri di luoghi simbolo della città: la sede della Questura illuminata alle 18, la sede del comando provinciale dei carabinieri alle 18.30, la torre del Palazzo dei Capitani e la Loggia dei Mercanti in Piazza del Popolo alle 19.

o.f.