Il Piceno si tuffa nel Giubileo. È un weekend di pellegrinaggio:: "La speranza motore di vita"

Il Piceno si immerge nel Giubileo, dopo l’apertura della Porta Santa, a Roma, da parte di Papa Francesco, avvenuta la Vigilia di Natale. Comincia l’anno Giubilare, dunque, anche per le due diocesi della provincia. Si parte oggi, a San Benedetto, con il ritrovo alle 21 nella chiesa di San Giuseppe in piazza Matteotti. Da lì ci si avvierà in pellegrinaggio verso la cattedrale dove ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri. Domani, invece, toccherà alla diocesi di Ascoli. Il ritrovo è fissato per le 17 alla chiesa del Santissimo Crocifisso, da cui partirà il pellegrinaggio verso la cattedrale. Dopo un momento dedicato alla memoria del Battesimo al Battistero, è previsto il solenne ingresso in duomo con la messa del vescovo. "Il tema scelto dal Papa per questo Giubileo è quello della speranza – spiega monsignor Gianpiero Palmieri –. Dobbiamo farne il motore della nostra vita. È necessario rimettersi in movimento perché nel mondo più le persone perdono la voglia di fare il bene più la speranza degli ultimi diventa fragile".

Oltre alle condizioni e i luoghi prestabiliti in cui è possibile ottenere liberamente l’indulgenza (ospedali, case di cura e carceri), la diocesi propone anche dei brevi percorsi Giubilari fatti di tre tappe: l’attenzione ad una situazione di fragilità, la celebrazione del sacramento della misericordia di Dio e la visita ad una chiesa Giubilare per la professione di fede e la memoria del battesimo. Sono stati fissati dei luoghi per ogni vicaria. Per quanto riguarda Ascoli, l’8 marzo toccherà alla vicaria del Marino alla chiesa di San Bartolomeo, con il pellegrinaggio che arriverà all’eremo di San Marco. Lungo il percorso ci saranno dei cartelli che richiameranno la necessità di prendersi cura del creato e pregare per la pace. Il 16 marzo sarà la volta della vicaria della Vallata, alla chiesa del Miracolo Eucaristico di Offida. Qui il percorso includerà la visita alla Rsa. Il 23 marzo verrà coinvolta la vicaria della montagna, con protagonista la chiesa di Borgo d’Arquata. Il pellegrinaggio, in questo caso, prevederà un momento per la preghiera dedicata ai terremotati. Il 30 marzo, poi, toccherà alla vicaria della città, con la liturgia penitenziale a San Francesco e la visita in un luogo di carità. In merito a San Benedetto, invece, il 14 marzo si partirà con la vicaria Madonna di San Giovanni, il 21 marzo quella di San Giacomo della Marca, il 28 marzo la vicaria di Padre Giovanni dello Spirito Santo, il 4 aprile Santa Maria in Montesanto e l’11 aprile la vicaria della Beata Maria Assunta Pallotta. Tra le varie iniziative spicca il pellegrinaggio diocesano a Roma, previsto per il 6 settembre.

Matteo Porfiri