Il ’Picenoshire’ fa ancora gola: "Dal Belgio sono venuto qui. Clima e cibo spettacolari"

Tanti sono i motivi che spingono gli stranieri a comprare casa in Italia, paese che affascina, al centro del mondo e dell’Europa, dai paesaggi mozzafiato, che rendono la meta agognata da qualsiasi turista di ogni parte del mondo. L’Italia non rappresenta solo un paese, ma uno stile di vita, fatto di lunghe passeggiate, magari immerse nell’arte. Abbiamo ascoltato Corry Deschouwer, che arriva dal Belgio e che ha realizzato il suo sogno: una villetta in Italia, tra le straordinarie colline della Vallata.

Corry Deschouwer, perché ha scelto di comprare casa in Italia, tra queste colline?

"Trovo l’Italia un paese bellissimo, in particolar modo queste colline, che si stagliano verso il cielo, che ogni giorno ci regala albe e tramonti mozzafiato. Trascorro diversi mesi in Italia, seguo le sue stagioni, i suoi colori, bellissimi. L’Italia è un paese straordinario, amo il clima, il mare, la montagna il cibo buono e il suo vino, ma soprattutto i suoi panorami, l’Italia viene definito il ‘Bel Paese’ e non è uno stereotipo, quando guardo il mio giardino e le montagne innevate trovo tutto questo meraviglioso". Trascorre l’inverno qui?

"Sì, sono in pensione e preferisco il clima mite dell’Italia, che ci permette di fare tante cose". Rifarebbe questo investimento?

"Assolutamente sì. Non costruirei una casa nuova però, se dovessi scegliere la comprerei. Costruire un edificio in Italia significa fare i conti con troppi problemi, troppa burocrazia, in questi anni in cui ho costruito la mia villetta mi sono venuti i capelli grigi. Meglio comprare un appartamento, oppure ristrutturare". Ama il cibo italiano?

"Sì, qui ci sono i mercati con i loro colori, i loro profumi, si possono comprare verdure dai sapori unici, ci sono piatti ricercati e accompagnati da ottimo vino. Nel Piceno ci sono tanti negozi che offrono tutti i prodotti di cui si può avere bisogno. Inoltre i vini di queste colline sono straordinari".

Qual è il suo piatto preferito? "Sicuramente le pappardelle al sugo di papera".

Cosa le piace di più di questi luoghi?

"Sono vicini anche all’Umbria, ma soprattutto qui non è mai né troppo freddo né troppo caldo. Ho viaggiato moltissimo prima di scegliere di vivere in Italia, conosco bene anche le diverse località del Bel Paese, il centro Italia è meraviglioso e lo sceglierei di nuovo".

Maria Grazia Lappa