Il pittore Carlo Gentili:: "Il ’cavallo di fuoco’ risale all’epoca romana"

Il cavallo di fuoco di Ripatransone risalirebbe all’epoca romana. Lo afferma il pittore grottammarese Carlo Gentili che sta dedicando una serie di dipinti proprio a questa ricorrenza. "La manifestazione che si svolge a Ripatransone avrebbe origini ben più lontane del 1682, come si crede fino ad oggi, ma affonderebbe nel mondo romano degli Equirra, le tre giornate dedicate a Marte con le corse delle bighe dei cavalli da guerra con tanto di fiamme e di fuoco sacro – afferma il Gentili - In particolare, il cavallo più veloce, posto a destra nella corsa delle bighe, veniva ucciso con una lancia dal Flamen, ovvero dal sacerdote deputato alla celebrazione del culto di Marte. Una volta ucciso il cavallo, il Flamen ne bruciava le interiora sull’ara sacra. Tra le fiamme del fuoco sacro a Marte dio della guerra, saliva al cielo il rito di purificazione. Evidente l’analogia tra il cavallo di fuoco e le fiamme alimentate dal Flamen, sacerdote deputato al fuoco sacro di Marte che bruciava le interiora dell’animale sacrificato". I dipinti dedicati a Marte, Epona (la dea dei cavalli) ed al Flamen, saranno presentati in una serata unica a Ripatransone, la patria del cavallo di Fuoco".