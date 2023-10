Il plauso del sindaco allo sgombero

L’operazione di sgombero delle palazzine Santarelli, avvenuto nelle prime ore di ieri, è stata accolta con soddisfazione dal sindaco Antonio Spazzafumo e dal consigliere leghista Lorenzo Marinangeli. "Questo intervento, volto alla bonifica dell’area da tutti gli estranei che hanno eletto ad abusiva dimora gli spazi del cantiere, è il frutto del lavoro in concerto, guidato dalla Prefettura, tra i diversi corpi di forze dell’ordine ed è la risposta alle numerose richieste dei cittadini di cui il Comune si è fatto ambasciatore. L’Amministrazione comunale è grata al Prefetto Carlo De Rogatis per l’azione profusa a salvaguardia della pubblica sicurezza e per l’impegno messo nell’organizzare questa operazione". Alle parole del sindaco si aggiungono quelle del consigliere comunale Lorenzo Marinangeli: "Con piacere apprendo del blitz nelle palazzine Santarelli. Vi era un continuo via vai di senza tetto che finalmente è stato debellato. Si tratta di una situazione critica, così come lo è quella in via Calatafimi". Marinangeli ha anticipato che in tale direzione presenterà un’interrogazione nel prossimo consiglio comunale: "Il ministro Salvini chiede la messa in sicurezza di certi edifici, o ancora meglio la demolizione per costruire qualcosa di nuovo. E’ arrivata l’ora di metterci mano". Al termine dell’operazione sono state svolte operazioni di chiusura di tutti i varchi d’accesso al perimetro esterno e alla tromba delle scale.