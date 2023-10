Il pm chiede 6 mesi di condanna:: "Quei medici hanno sbagliato"

"I due imputati dovevano cooperare al meglio nella gestione del rischio chirurgico: hanno commesso errori nell’inquadramento diagnostico che ha portato alla scelta della laparoscopia ma anche nelle modalità dell’intervento durante il quale è avvenuta una massiva emorragia della vena porta causata dall’uso della cannula "trocar". Per questo vanno condannati a sei mesi". Questa la conclusione del pubblico ministero Cinzia Piccioni nel processo che vede due medici dell’ospedale Mazzoni, Gianluca Guercioni ed Ernesto Basaglia, accusati di omicidio colposo per la morte di Singh Pargat, un 54enne di nazionalità indiana residente a Comunanza, deceduto il 27 ottobre 2016 all’ospedale Torrette di Ancona dove era stato trasferito a seguito di complicanze.

A queste conclusioni, che il magistrato ha basato sulle valutazioni dei propri consulenti medici, si sono opposte le difese dei medici che hanno chiesto la piena assoluzione per entrambi, rivendicandone la bontà dell’operato. I due chirurghi del Mazzoni devono rispondere di omicidio colposo in concorso. Assistiti dall’avvocato Franchi che si è associato alla richiesta di condanna, si sono costituiti parte civile i cinque figli dell’uomo deceduto. Secondo l’impianto accusatorio, uno dei due medici, nel visitare in ambulatorio il paziente "giunto con sospetto di ipertensione portale distrettuale e ipersplenismo attestato dall’ospedale di Amandola", non avrebbe approfondito i dati clinici, dando invece "indicazione definitiva di procedere a colecistectomia per via laparoscopica (con la sonda) e non per via laparotomica (una normale incisione)" come – secondo il pm Piccioni - "sarebbe stato consigliabile" a fronte di una anatomia venosa portale alterata che "lasciava prevedere complicazioni legate alla lesione ai vasi sanguigni che si è verificata proprio nel corso dell’intervento effettuato quello stesso giorno insieme all’altro chirurgo". Gli avvocati difensori (Pagnoni e Iadecola per Guercioni, Venturi e Mariani per Basaglia) hanno argomentato basandosi sulle considerazioni dei propri periti, ma facendo leva anche su quanto sostenuto dal professor Tombolini, conculente della Procura, facendo notare al giudice Di Battista che lo stesso perito dell’accusa ha detto che "la complicazione emorragica non è colpa del laparoscopista, il quale si è trovato in una condizione di difficoltà operatoria estrema" aggiungendo che "la scelta dell’intervento non è discutibile sulla base dei dati che l’operatore chirurgico ha".

Peppe Ercoli