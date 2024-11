Il Pmi day di Confindustria. Le imprese del Piceno aprono le porte agli alunni:: "Percorsi qualificati"

È partita la quindicesima edizione del Pmi day, la ’Giornata nazionale delle piccole e medie imprese’, organizzata da Piccola Industria Confindustria insieme alle associazioni del Sistema, con una serie di iniziative messe in campo in tutte le regioni, programmate anche in altre date. L’attenzione rimane puntata sull’impegno delle imprese nel raccontarsi ai giovani attraverso incontri e visite guidate in azienda che coinvolgono, oltre agli studenti, anche insegnanti, famiglie, istituzioni locali e stampa. Sul territorio sono state coinvolte 789 persone tra studenti e insegnanti, provenienti da 9 scuole superiori, che hanno aderito alle attività proposte dalle 16 imprese aderenti: Elantas Europe Srl, Enrico Paoletti e Figli Srl (Spuma), Esa Elettromeccanica Srl, Fainplast Srl, G.E.M. Elettronica Srl, Inim Electronics Srl, Linergy Srl, M.A.G. Mecaer Aviation Group Srl, Maè Viaggi, Maflow Brs Srl, Migliori Olive Ascolane Srl, Palazzo Dei Mercanti, Panichi Srl, Straccia Packaging Srl, TM Italia Srl e Webeing.Net.

Sul fronte delle scuole hanno aderito, con i vari indirizzi umanistici, tecnici e professionali, l’IIS Mazzocchi-Umberto I, l’IIS Fermi-Sacconi-Ceci, l’IIS Celso Ulpiani e il Liceo Classico Stabili-Trebbiani di Ascoli, l’IIS Fazzini-Mercantini di Grottammare e l’IIS Augusto Capriotti di San Benedetto. L’edizione 2024 ha come focus ’Costruire’. "Aldilà della soddisfazione dei partecipanti, testimoniataci da studenti, docenti ed imprenditori, diventa anche importante ricordare che tale attività aderisce completamente anche all’esigenza delle scuole di sottoporre agli studenti, percorsi qualificati per le competenze trasversali e l’orientamento" dichiara Pietro Marini, presidente Piccola Industria Confindustria Ascoli.