Il Po tocca i minimi storici

Il Po è il fiume più lungo d’ Italia, tuttavia in questo periodo si riscontra una preoccupante diminuzione di acqua. Le regioni del Nord stanno elaborando diverse soluzioni e importanti interventi per risolvere questo problema.

Malgrado le precipitazioni piovose in pianura e nonostante la neve sulle Alpi, il Po ad oggi tocca i minimi storici. Infatti, la portata del fiume è scesa a toccare i 338,38 mcs, cioè oltre i 100 metri cubi al secondo, e manca oltre il 58% dell’acqua.

Oltre al Po, come era prevedibile, anche molti laghi sono in crisi: il maggiore è il Lago di Garda, penalizzato dall’abnorme differenziale tra afflussi quasi azzerati e i deflussi necessari per l’equilibrio dei territori. Infatti, rispetto allo scorso il grande lago italiano è sceso di oltre mezzo metro di acqua. Le amministrazioni locali si stanno adoperando per trovare strategie idonee a preservare l’ecosistema fluviale e lacustre, al fine di evitare rischi idrogeologici.