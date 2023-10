Il poliziotto Iacopini si laurea all’Unicam in giurisprudenza Congratulazioni al neolaureato dottore in giurisprudenza Maurizio Iacopini di Ponzano di Fermo. Auguri a lui da parte di parenti, amici e redazioni del Resto del Carlino per il traguardo raggiunto con impegno e determinazione. Futuro roseo e successi professionali.