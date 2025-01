Il ponte di legno resta un caso. C’è pure un’interrogazione del Pd

La ciclovia sull’argine del Tronto verso l’entroterra è interrotta, da circa 4 mesi, a causa della chiusura del ponte di legno sul territorio di Monteprandone, completamente marcio, rimasto senza parapetto lasciando scoperto il fianco sud su un vuoto di circa 5 metri. Non solo gli organi regionali competenti (Genio civile ed altri) non rispondono alle sollecitazioni dell’amministrazione comunale di Monteprandone, ma non hanno dato seguito neppure all’interrogazione presentata, nel dicembre scorso, dai consiglieri regionali del Pd Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri, come comunica il segretario provinciale del Partito Democratico Francesco Ameli. Gli esponenti politici, dopo aver ripercorso le tappe della vicenda, iniziata con il sopralluogo del tecnico comunale e la successiva chiusura, proseguita il 16 settembre con la segnalazione alla Regione Marche di quanto stava accadendo e le successive sollecitazioni con richiesta di incontro, hanno interrogato il presidente della Giunta regionale per sapere quali interventi erano stati messi in atto per ripristinare il ponte e riaprire la ciclovia del Tronto. A oggi tutto tace, si sa soltanto che, all’interno dell’Ente si sta cercando di chi è la competenza. Tutti sanno che è del Genio Civile, passato sotto la Regione da molti anni, ma qualche politico, che dovrebbe dare indirizzi per la soluzione del caso, sembra rimasto indietro, ipotizzando che la competenza sia della Provincia.

Ora il problema più serio è che il ponte sulla ciclovia è ancora chiuso, (va aggiunto che a monte, sempre nel comune di Monteprandone, c’è un altro che dovrebbe essere interdetto al transito perché fatiscente) e ciclisti e pedoni ci passano ugualmente poiché lo sbarramento è stato manomesso. Se qualcuno cade nel vuoto di chi sarà la responsabilità?

Marcello Iezzi