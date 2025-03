Il ponticello riapre grazie ai fondi del Bim:: "Presto in sicurezza"

Alla fine è il Bim Tronto a mettere una pezza dove la Regione Marche – Genio Civile, si è intestardita a non intervenire per riparare il ponticello sulla ciclovia che passa sull’argine del fiume Tronto, in territorio di Monteprandone. Dopo un lungo braccio di ferro tra Genio Civile regionale e provincia di Ascoli, che ha determinato la chiusura della pista ciclo pedonale per cinque mesi, il comune di Monteprandone, con i fondi messi a disposizione dai vertici del Bim Tronto, andrà a sostituire le parti ammalorate e quelle mancanti del ponte di legno. Intervento che consentirà la riapertura della ciclovia. L’altro ieri il sindaco Sergio Loggi, con una lettera, ha chiesto al Genio Civile l’autorizzazione a procedere con i lavori. "I fondi sono disponibili – ha affermato Loggi – appena arriva la risposta andremo a mettere in sicurezza la struttura. Grazie a questa collaborazione con il Bim Tronto, che ci è sempre a fianco nei momenti in cui abbiamo bisogno, potremo restituire alla collettività della Vallata, ma anche ai turisti, l’utilizzo della pista ciclo pedonale". Un’infrastruttura che non è nata come pista ciclabile, ma come strada di ispezione del fiume Tronto e come tale di competenza del Genio Civile-Regione Marche.