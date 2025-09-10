Il popolo della Flotilla: "L’attacco dell’altra notte ci spinge ancora di più"

"Un attacco come quello dell’altra notte era nell’aria ma ci fa capire ancora di più che siamo sulla strada giusta". L’equipaggio della Global Sumud Flottilla serra i ranghi e si dice ancora più pronto a partire dopo l’esplosione a bordo dell’imbarcazione Family, che era ormeggiata nel piccolo porto di Sidi Bou Said, in Tunisia. Sulla barca di circa trenta metri si trovavano alcuni del direttivo del movimento internazionale, tra cui Greta Thunberg. "Possono dire quanto vogliono che si è trattato di un mozzicone di sigaretta o di un accendino – commenta Zeno, l’ascolano che ha offerto la sua disponibilità alla Flotilla per la sua esperienza in mare, ma che in realtà nella vita dirige un’accademia di belle arti in città – ma direi che il video parla chiaro". In effetti dalle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza si vede a mezzanotte e 29 minuti della scorsa notte qualcosa piovere dal cielo e centrare la prua della Family scatenando una grossa esplosione. Poi urla, confusione, alte fiamme e fumo. "La verità – continua Zeno – è che questa missione ha importanza e quello che sta succedendo non fa che dimostrare chi è nel giusto". Anche per Silvia, la 45enne anconetana, mamma di famiglia, che al momento si trova ad Augusta intenta nei preparativi per l’imminente partenza, non mostra alcun segno di cedimento. "Ce lo aspettavamo, magari non così presto e magari non in Tunisia, ma sappiamo di essere seguiti con attenzione". Silvia sta partecipando da giorni alla preparazione delle barche che dalla Sicilia si uniranno alle altre partite da Barcellona lo scorso 31 agosto, tra le quali, appunto, quella colpita la scorsa notte. Un lavoro immane, fatto in tutta fretta per portare il prima possibile aiuti umanitari alla popolazione stremata di Gaza. "Da laggiù ci raccontano che sono piovuti volantini dal cielo che informavano la popolazione di Gaza City a evacuare – spiega ancora Silvia –: peccato che non sanno fisicamente dove andare. In ogni caso, di fronte al tanto sangue di questi mesi, sono testimone di grandi prove di umanità, di coraggio e capacità di mettersi nelle scarpe dell’altro. Questo ci fa andare avanti, per questo non ci fermeremo".

Gli attivisti hanno messo insieme venti barche in poco più di un mese e mezzo: acquistate grazie ai fondi arrivati da tutto il mondo, sono state portate dai porti di provenienza – da Trieste, a Cagliari, a Genova – fino alla Sicilia, dove in questi giorni vengono svuotate degli effetti personali dei precedenti proprietari e riempiti di pasta, latte in polvere, biscotti. Nel frattempo si cerca di proteggersi da eventuali sabotaggi, controllando maniacalmente gli scafi e addestrando i volontari, alcuni dei quali non sono mai stati per mare in vita loro.

"C’erano barche vecchissime – racconta ancora Silvia – o piene di roba sa buttare. In una c’era addirittura un Pinguino per il raffreddamento dell’aria". Sono 44 i Paesi coinvolti e gli equipaggi saranno mixati tra occidentali e non, in modo da avere passaporti ’forti’ in caso di blocco, arresto, o qualsiasi altra cosa potrebbe capitare. In ogni caso, la partenza è stata decisa: "C’è una bella finestra di buon mare e quindi abbiamo deciso di salpare giovedì da Siracusa" conclude Silvia.

Solidarietà alla Gsf ieri è arrivata dal candidato a presidente delle Marche Matteo Ricci, che ha parlato di "attacco vergognoso, solidarietà ai i civili a bordo. Italia e Europa si facciano sentire".

Duro anche il commento di Francesco Ameli, segretario del Pd ascolano: " L’attacco davanti alle coste tunisine dimostra come ormai questo conflitto rischi di uscire dai confini mediorientali e di coinvolgere anche territori che si ritrovano a loro insaputa a rappresentare la retrovia del fronte di guerra".

Eleonora Grossi