Il porto aspetta ancora i lavori di ristrutturazione

Non si trova ancora la strada giusta per completare i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione del muro paraonde nel porto di San Benedetto. Nel febbraio dell’anno scorso erano state date per imminenti le attività dopo i ritardi che comportarono diverse lamentele in particolare da parte degli operatori portuali. L’Autorità di Bacino di Ancona, responsabile del procedimento, ci spiegò i motivi del ritardo.

"Nel momento in cui è stato eseguito il sopralluogo in preparazione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, sono emersi due imprevisti – spiegarono dall’Autorità di Bacino –. All’interno del muro infatti, sottotraccia, vi erano tubi di amianto che dovevano essere rimossi e smaltiti da parte di ditte specializzate, lavoro eseguito in tempi ragionevoli". Non solo: "La cosa più seria – l’argomentazione dell’authority dorica – era lo spostamento di un cavo elettrico da parte dell’Enel che ha richiesto un iter durato alcuni mesi. Ora però tutto è pronto ed i lavori potranno avere inizio".

L’impresa affidataria, a ogni modo, aveva 150 giorni lavorativi per completare la realizzazione dell’opera. Nel mese di novembre scorso, con lavori a singhiozzo, la solita Autorità Portuale di Sistema, su nostra richiesta, ci fece sapere che i lavori riguardavano una porzione di 110 metri della struttura con un investimento di 362mila euro.

L’obiettivo dei lavori è riportare il muro alle sue condizioni originarie.

I ritardi maturati dipendevano da una serie di circostanze, come il rinvenimento in più occasioni, all’interno del muro, di molteplici manufatti residui di vecchi impianti già dismessi, tra cui tubazioni in eternit di amianto e una vecchia cisterna di gasolio, i quali erano stati rimossi e smaltiti. Vi è stata poi la difficoltà a reperire le quantità necessarie di mattoni anticati analoghi a quelli esistenti nel muro ad oggetto di intervento.

"Le suddette circostanze, impreviste e comunque non prevedibili a priori, hanno dato luogo alla redazione di una perizia suppletiva e di variante nonché ad affidamenti di prestazioni extra-contrattuali" precisarono all’epoca sempre i tecnici responsabili dell’Autorità portuale.

"In ogni caso – spiegarono ancora gli addetti ai lavori –, si prevede il completamento dell’appalto entro la prima metà del prossimo mese di dicembre 2023. Nel frattempo siamo impegnati nell’individuazione di ulteriori fondi per programmare il restauro della restante parte di muro". Siamo alla fine di marzo 2024 e tutto è ancora sospeso.

Marcello Iezzi