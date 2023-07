Il prefetto in visita al Conservatorio Il direttore: "Ora inizino i lavori"

Il prefetto di Fermo Michele Rocchegiani per la prima volta ospite al Conservatorio Pergolesi, accolto dal direttore Nicola Verzina e dal vicedirettore Sergio Marscarà, per conoscere la storia dell’istituto di alta formazione, riferimento per la cultura musicale del territorio e non solo. Un aspetto sottolineato dallo stesso prefetto in occasione dello scambio di saluti iniziali: "Il Conservatorio Pergolesi è una realtà internazionale apprezzata per la cultura e per il territorio, capace di varcare i confini locali, nazionali e di affermarsi all’estero per qualità e competenza nella formazione". Lo scambio di vedute con il direttore ha toccato diversi temi, incluso quello dell’urgenza della manutenzione ancora in stallo: "Credo che non debba sfuggire a chi amministra la cosa pubblica, a chi ha responsabilità istituzionali, neanche la ricchezza indotta che il Conservatorio e i numerosissimi allievi e frequentatori producono per il territorio fermano. L’auspicio è che questo incontro sia un ulteriore segno della volontà di collaborare per il futuro della nostra scuola di alta formazione, per il territorio e per la cultura"