Il premio a Marco Cicconi

Il fotografo offidano Marco Cicconi ha vinto il Challenge Fotografico Instagram ’Life is respect’, una competizione fotografica prevista dal progetto ’Life’ dedicato al giovane Fabrizio Piro originario di Sciacca. L’iniziativa porta la firma dell’Associazione L’AltraSciacca insieme allo Staff del Progetto Life e alla community Instagram Igers Agrigento. Il tema scelto per questa edizione del concorso riguardava il ’Rispetto. La vita è rispetto, rispetto per l’infanzia, per la donna, per il prossimo. Rispetto per l’ambiente, per il Pianeta, per il lavoro. Rispetto per la vita’. Un tema molto interessante e attuale, sviluppato dai fotografi partecipanti al concorso sotto svariate sfaccettature. Lo scatto che ha convinto la giuria più di tutti è stato quella di Marco Cicconi, fatto nella periferia di Amman (Giordania); è stato premiato "per aver colto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto". La foto è intitolata ’La protezione, l’istinto (quello bello) tra cuccioli di strada’. "Quando ho letto il tema del challenge mi è venuto subito in mente questo vecchio scatto ’rubato’ nella periferia di Amman (Giordania) – racconta Cicconi – Al nostro passaggio, in auto, questi due bimbi non hanno esitato un attimo a prendere in braccio il cucciolo di cane per toglierlo dai pericoli della strada".

