Il premio Capotosti per due tesi di laurea

Avrà luogo nel 2024, la prima edizione del Premio ‘Piero Alberto Capotosti’. La nascitura onorificenza, di cui si è discusso ieri sera in commissione cultura, dovrebbe vedere la luce a 10 anni dalla scomparsa dell’illustre cittadino sambenedettese, professore emerito di diritto costituzionale e soprattutto presidente della Corte Costituzionale. L’ente, nelle scorse settimane, ha scritto le regole per la candidatura e l’assegnazione del riconoscimento in memoria del giurista. In particolare, il premio annuale sarà a favore di due tesi di laurea discusse in materia giuridica ed economica. La giunta comunale, sulla base dell’entità dei fondi messi a disposizione in sede di bilancio di previsione, indicherà annualmente il valore economico del premio, che potrebbe aggirarsi fra i 2.500 e i 5.000 euro. I fondi destinati all’assegnazione dei premi di studio, oltretutto, potranno essere incrementati con il contributo di terzi, pubblici o privati. A candidarsi potranno essere i laureati in Giurisprudenza, Economia e Scienze Politiche, che abbiano conseguito la laurea magistrale nei medesimi indirizzi universitari nell’anno accademico precedente o in quello del bando del premio di laurea, conseguendo un voto non inferiore a 105 su 110. Le opere in concorso saranno valutate da una commissione di cinque membri, composta dalla professoressa Angela Del Vecchio, dal professor Gerardo Villanacci, dal professor Gian Luca Gregori, nonché da due professori ordinari universitari nelle materie giuridiche ed economiche anche in quiescenza, designati dal sindaco della riviera. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal primo cittadino Antonio Spazzafumo e soprattutto dall’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli, artefice del convegno con il quale, l’anno scorso, è stata commemorata la figura del compianto luminare, tra l’altro Premio ‘Truentum’ 1998, cui partecipò, fra gli altri, anche l’ex guardasigilli Paola Severino. L’iniziativa quindi sembra far parte di un ‘filo rosso’ che accomuna la riconoscenza istituzionale per Capotosti al legame che il comune sta rinnovando con gli atenei presenti a San Benedetto, ricettacoli di talenti e sorgenti di studi che contribuiranno alla stesura dei futuri strumenti di pianificazione urbana. Il regolamento del premio ha suscitato qualche perplessità all’interno della minoranza, che durante la conferenza dei capigruppo ha chiesto di inserire una somma minima da stanziare per l’onorificenza. La cerimonia di assegnazione dovrebbe tenersi tra fine estate e inizio autunno.

Giuseppe Di Marco