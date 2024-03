Il premio Cappetti a Luca e Samuele

Il Premio Massimo Cappetti a due studenti dell’Istituto Alberghiero Filippo Buscemi di San Benedetto: Luca Viozzi e Samuele Antonini. Il Rotary Club San Benedetto del Tronto e l’Istituto Alberghiero hanno rinnovato, per la quinta edizione, il Premio Massimo Cappetti, una serata particolarmente importante per il Club Rotary rivierasco, durante la quale vengono premiati due studenti che hanno completato il loro percorso di studio e si sono distinti non solo per le loro capacità accademiche, ma anche e soprattutto per le loro qualità personali dimostrate nel corso degli anni di studi. Una commissione composta dal dirigente scolastico Vincenzo Moretti, alcuni professori, Costantino Cappetti per la famiglia e Claudio Trofino per il Club Rotary, ha individuato in Luca Viozzi e Samuele Antonini i due studenti meritevoli del premio, che è stato consegnato da Elisabetta, figlia di Massimo Cappetti. I destinatari hanno ricevuto una pergamena e una borsa di studio per sostenere ulteriori studi mentre iniziano il loro primo anno di università. Il dirigente Moretti ha espresso apprezzamento per la piena partecipazione all’evento, di tutte le classi dell’Istituto. "Per noi, questa è una tradizione alla quale non vogliamo rinunciare, poiché ci permette di ricordare Massimo e il suo legame con il nostro Club, mentre promuove il lavoro svolto dall’Istituto Alberghiero nel formare i futuri professionisti – ha affermato il presidente del Club Rotary, Giuseppe Formentini –. Data l’importanza che attribuiamo a questa serata, abbiamo scelto di presentare un nuovo membro, Stefano Pala, il cui lungo e significativo percorso nel Rotaract e nel Rotary lo rende un importante elemento per il Club. Ci consentirà di espandere ulteriormente le nostre attività e il nostro impatto sulla comunità".

