Il premio Ciampi al fumettista ’Maicol & Mirco’

Maicol & Mirco, fumettista grottammarese, insignito del Premio Ciampi. Giovedì 16 dicembre, al teatro Goldoni di Livorno, all’interno della serata finale della manifestazione, verrà infatti consegnata una targa a Maicol & Mirco, una delle migliori matite del panorama contemporaneo, artista poliedrico e di grande successo. Con i suoi "Scarabocchi" è ogni giorno sulla prima pagina de "Il Manifesto", oltre che sulle pagine di "Oggi" e de "la Revue Dessinée Italia". Voce acutissima e coraggiosa nell’affrontare con vena poetica e senza remore i grandi dilemmi dell’esistenza, Maicol & Mirco verrà premiato per la qualità della sua arte e per una indubbia e caustica indole "ciampiana". Ospite speciale della serata anche Antonio Pronostico, autore di "Tu no", un volume illustrato composto dai ritratti di Ciampi catturati da una celebre esibizione televisiva del 1971. La presenza dei fumetti durante la serata finale del Premio Ciampi è il punto d’arrivo di un progetto iniziato nel 2018, quando fu istituito l’evento collaterale "Piero Ciampi a fumetti", una mostra di tavole ed illustrazioni realizzate da alcuni dei migliori disegnatori italiani, tra gli altri, il compianto Tuono Pettinato.