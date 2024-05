Il premio fair play alla Stella del mare

Al campo sportivo Tonino Camaioni di Monterocco è andata in scena la tappa conclusiva del campionato interregionale della Divisione Calcio Paralimpico Figc 2023-2024. Alla presenza del Presidente regionale FIGC Ivo Panichi e dell’assessore allo sport del Comune di Ascoli Nico Stallone, i 6 club partecipanti si sono affrontati per l’ultima volta in questa stagione per definire la classifica finale, sempre in un clima di grande amicizia e gioiai: Borgo Solestà (Ascoli); Union Picena (Potenza Picena), Montepacini (Fermo); Castelfidardo; Esplora (Rimini) e Stella del Mare (San Benedetto T.). Con un percorso netto di sole vittorie si aggiudica il titolo di campione regionale Borgo Solestà Ascoli. che stacca il pass per le finali nazionali che si disputeranno nel centro federale di Tirrenia. Ivo Panichi e Nico Stallone nel corso delle premiazione dove tutti gli atleti sono stati omaggiati di una medaglia ricordo, hanno anche consegnato il Premio Fair Play al giocatore Stefano Pignotti della Stella del Mare, per un episodio accaduto durante una gara del torneo, non passato inosservato al delegato dcps Marche Adriano Pistolesi, che come ogni anno ha svolto un grande lavoro organizzativo. L’atleta Stefano Pignotti racconta l’episodio: "Sono felice del premio ricevuto, nel calciare in porta ho colpito alla pancia un avversario, pur potendo ribattere in rete ho capito che il mio avversario era a terra quindi mi sono fermato e sono andato a vedere come stava ed a chiedere scusa, poi l’ho aiutato a rialzarsi". Il professor Roberto Ciferni, direttore generale della società sambenedettese: Il premio lo voglio idealmente allargare a tutta la squadra; tutti i ragazzi sono stati fantastici in un anno difficile segnato da tante sconfitte, a volte anche sonore, eppure questo non ha destabilizzato l’umore dei ragazzi, sempre allegri e sorridenti dopo ogni sconfitta, un entusiasmo che ha sempre contagiato tutti. Non pensate che questo atteggiamento sia scontato in un contesto paralimpico, i ragazzi soffrono della sconfitta come tutti noi del resto. Alcuni giocatori visto il trend negativo di stagione, seppur sempre presenti negli allenamenti hanno preferito evitare qualche gara ufficiale, quindi idealmente il premio Fair Play va a coloro che hanno continuato a lottare fino alla fine, anche nelle sonore sconfitte, sono un esempio per tutti noi". La classifica finale: 1 – Borgo Solestà (Ascoli) 30 punti Campione regionale 2 – Union (Potenza Picena) 21 punti 3 – Montepacini (Fermo) 18 punti 4 – Esplora (Rimini) 15 punti 5 – Castelfidardo 6 punti 6 – Stella del Mare (San Benedetto T.) 0 punti.

Stefania Mezzina