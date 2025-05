Il premio ‘Grottammare Mask’ al Delle Energie

Domani alle 17.30 al Teatro delle Energie di Grottammare andrà in scena l’ultimo appuntamento della rassegna di teatro dialettale amatoriale ‘Commedie Nostre’ con il premio ‘Grottammare Mask, organizzato dall’associazione Lido degli Aranci Proloco Grottammare Aps e col patrocinio del Comune.

La Compagnia vincitrice della scorsa edizione ‘Gente Nostra’ di Ascoli Piceno, porterà in scena la sua prima di ’Rusce e nire’, commedia in dialetto ascolano della compianta scrittrice Tita Mosca, rappresentata per la prima volta dalla compagnia teatrale nel lontano 2009 per la regia di Guido Mosca.

A distanza di 16 anni, la compagnia ripropone, con Andrea Flaiani alla regia, questa divertente storia del calzolaio ascolano Middio ‘Caporosso’, comunista sfegatato, costretto dalla sorte a vivere il ventennio fascista e a confrontarsi quotidianamente con gli aspetti farseschi dell’una e dell’altra parte.

Saranno premiati, oltra alla compagnia vincitrice della rassegna, anche la compagnia vincitrice del Premio Mask, quella della Giuria popolare, il Premio sorriso, il miglior attore e la migliore attrice.