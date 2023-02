Il premio Licini pronto a fare il bis ad Arte Fiera

Il Premio Osvaldo Licini by Fainplast approda, per il secondo anno, ad Arte Fiera, dopo l’edizione del 2022 che ha visto la vittoria dell’artista Riccardo Baruzzi con una sua personale alla Galleria d’arte contemporanea ‘Licini’ di Ascoli, aperta fino al prossimo 5 marzo. Per il 2023, l’associazione Arte Picena Contemporanea, promotrice del premio, in collaborazione con l’azienda Fainplast e con il Comune di Ascoli, ha scelto dunque ancora una volta una delle rassegne più apprezzate, longeve e riconosciute nel mondo dell’arte. Il Premio, che intende rendere omaggio ad uno dei più grandi artisti del XX secolo, Osvaldo Licini, è dedicato alla pittura italiana ed è organizzato attraverso una giuria esterna di oltre quaranta professionisti dell’arte contemporanea, tra curatori, critici, collezionisti, direttori di museo e giornalisti di settore, i quali sono invitati a indicare il nome di un artista che a loro giudizio si sia distinto nell’anno 2022, o che abbia alle spalle una carriera importante. Ad Arte Fiera, nell’ambito della sezione Pittura XXI, è stato selezionato uno dei quattro finalisti del Premio che entrerà nella quaterna con un minimo di tre voti espressi dalla giuria. L’artista scelta è Lorenza Boisi (Galleria Ribot, Milano), milanese, classe 1972, che vive e lavora tra Milano e il Lago Maggiore, con una grande esperienza maturata in Italia, ma soprattutto all’estero. Una donna, dunque, tra i finalisti dell’edizione del 2023 a rappresentare la pittura nazionale, lontana da regole estetiche prestabilite. A lei è stata riconosciuta la continuità della ricerca pittorica, la straordinaria felicità cromatica e la capacità disegnativa. La giuria ha ritenuto inoltre che la sua opera possa essere accostata alla collezione del museo Licini per la radice novecentesca che ne emerge e per la presenza di figure di un’antica e insieme personale mitologia.

l. c.