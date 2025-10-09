L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Ascoli
CronacaIl premio Luca Luna al sestiere di Solestà
9 ott 2025
MATTEO PORFIRI
Cronaca
Il premio Luca Luna al sestiere di Solestà

Grandi emozioni, ieri pomeriggio, alla Bottega del Terzo Settore. E’ stata infatti assegnata la prima edizione del Premio Luca Luna,...

Grandi emozioni, ieri pomeriggio, alla Bottega del Terzo Settore. E’ stata infatti assegnata la prima edizione del Premio Luca Luna, figura indimenticata della cultura ascolana. A vincerlo è stato il sestiere di Porta Solestà, in quanto trionfatore dell’ultima Quintana, quella dello scorso mese di agosto. Il riconoscimento, del valore di 1.000 euro, è stato assegnato dalla famiglia Luna attraverso il Centro Studi Giochi Storici, in memoria di Luca e della sua passione per Ascoli, città che ha amato profondamente e a cui ha dedicato tempo, opere e impegno. "Un premio che è memoria e identità – ha ricordato Erminia Tosti Luna, moglie di Luca e ideatrice dell’iniziativa, visibilmente commossa -. Questo non è solo un momento di premiazione sportiva, ma anche un’occasione per far conoscere la figura di Luca, il suo legame con la Quintana e con la tradizione cittadina". Attraverso libri e racconti di personaggi tipici, nel corso della serata le persone presenti hanno potuto scoprire la sua dedizione a Ascoli, alla storia e alle sue rievocazioni. Ascoli, dunque, ha reso omaggio ancora una volta a Luca Luna, celebrando insieme lo spirito della Quintana e l’amore per la città che lui stesso ha testimoniato per tutta la vita. Presenti anche il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono e i vertici del consiglio degli anziani, oltre al coreografo della Quintana Mirko Isopi, che è anche presidente del Centro Studi Giochi Storici.

m.p.

