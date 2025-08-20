Il premio Mazzone a Conte. L’omaggio della famiglia

Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli Campione d’Italia, è il vincitore del ’Premio Carlo Mazzone’ 2025. La famiglia Mazzone ha annunciato ieri il riconoscimento in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Mazzone, avvenuta il 19 agosto 2023 ad Ascoli, città dove il celebre tecnico viveva con la sua famiglia. "Dopo la scomparsa di papà, abbiamo deciso di istituire un premio in sua memoria – racconta Massimo Mazzone all’Ansa –. Lo scorso anno è stato assegnato a Pep Guardiola e Claudio Ranieri. Quest’anno il riconoscimento va ad Antonio Conte per il suo percorso da calciatore e allenatore, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani, come amava fare mio padre". Proprio con Mazzone alla guida del Lecce, il giovane Conte ebbe una fase decisiva di crescita come calciatore, esperienza che influenzò profondamente la sua carriera futura. Carlo Mazzone, scomparso all’età di 86 anni, iniziò la carriera da tecnico all’Ascoli Calcio, grazie alla fiducia di Costantino Rozzi, tra il 1968 e il 1969, dopo che un grave infortunio aveva interrotto la sua carriera da calciatore. Guidò la squadra dalla Serie C alla Serie B, fino allo storico primo campionato di Serie A nella stagione 1974/75. Successivamente, Mazzone allenò squadre come Fiorentina, Catanzaro, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Perugia, Brescia e Livorno. Nel 2019 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano dalla FIGC; il Comune di Ascoli Piceno gli ha conferito la Cittadinanza Onoraria. Carlo Mazzone è stato ricordato ieri pomeriggio con una messa nella chiesa di Santa Maria Goretti, un omaggio a uno dei tecnici più amati del panorama calcistico nazionale.

p.erc.