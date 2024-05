Il premio Scaramucci se lo aggiudica il volontariato sociale

Il Premio Silvana Scaramucci 2024 va al volontariato sociale. La Consulta per le Pari opportunità del comune di Grottammare ha deciso di assegnare il riconoscimento a Lucia Mielli, conosciuta negli ambienti del volontariato umanitario internazionale come pacifista e infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana con missioni in Kurdistan e nei principali centri di accoglienza per richiedenti asilo. Nel 2023, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito la distinzione onorifica di cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana. È referente provinciale per Refugees Welcome Italia. La consegna avverrà nel corso dell’evento di chiusura di Sguardi di Donne, domani alle ore 17.30, nella sala multimediale de L’Ospitale. "Oltre che per ricordare la grande donna che è stata Silvana – dichiara la presidente della Consulta, Lina Lanciotti –, lo scopo del Premio è valorizzare tutte quelle donne che hanno il coraggio di credere in loro stesse, di cambiare, di impegnarsi. Lucia Mielli è una di queste". Soddisfazione per la scelta è stata espressa dall’assessore all’inclusione sociale, Monica Pompili e dalla consigliera delegata alle pari opportunità, Martina Sciarroni.