Il ’Premio Truentum’ a Gregori

Premio Truentum 2023, tutto deciso: il riconoscimento sarà assegnato a Gian Luca Gregori, rettore dell’Università Politecnica delle Marche. E’ questa la decisione della commissione, riunitasi ieri mattina per individuare il nome al quale andrà attribuita la civica benemerenza. L’ufficialità ancora non c’è, ma è probabile che la comunicazione del comune arrivi in brevissimo tempo. Altro aspetto deciso nella riunione è stata la data: la cerimonia di consegna del Truentum si terrà alle 17 di venerdì 22 dicembre. In quell’occasione si espliciteranno anche i motivi di questa decisione, ma Gregori è nome noto a San Benedetto, nelle Marche e anche ben oltre i confini regionali. Il rettore si laurea in Economia nel 1985 ad Ancona, nell’ateneo in cui inizia ad insegnare dal 1999. Feconda anche l’attività di ricerca, incentrata soprattutto su tematiche relative all’economia e gestione delle imprese, al marketing e a vari aspetti economico-aziendali inerenti a specifici settori industriali: in tal senso Gregori partecipa a numerose ricerche nazionali ed internazionali, realizzando centinaia di pubblicazioni scientifiche. Collabora con l’Università Luiss Guido Carli e la Luiss Business School, con titolarità di vari insegnamenti relativi all’area marketing. Dal 2000 è membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (Aidea) ed è stato membro della European Association for Education and Research in Commercial Distribution. Nel 2007 e nel 2008 è stato coordinatore generale del progetto europeo Interreg ‘Padmalab’ sul destination management dell’area dell’Adriatico, che ha coinvolto vari enti ed istituzioni nazionali ed internazionali. Dal 2011 al 2015 è stato vicepresidente dell’Istituto Adriano Olivetti (Istao) e ha fatto parte del Consiglio di Reggenza della Banca d’Italia di Ancona. Dal 2 novembre 2013 è prorettore dell’Università Politecnica delle Marche.

Come da regolamento comunale, il ‘Premio Truentum’ rappresenta la massima onorificenza concessa dal comune di San Benedetto a quei sambenedettesi di nascita o adozione che, operando nei vari campi dell’agire umano, siano riusciti a conseguire traguardi prestigiosi a livello nazionale e internazionale, dando lustro alla città. La commissione giudicatrice è composta dal sindaco pro tempore, che la presiede, dagli ex sindaci della città e dai premiati negli anni precedenti. La commissione può accogliere proposte e suggerimenti provenienti da consiglieri, assessori, enti, società, istituzioni e singoli cittadini.

Giuseppe Di Marco