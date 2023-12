Il presepe artistico di Force che da 30 anni incanta i visitatori

Una tradizione che si rinnova da oltre trent’anni, quella del presepe artistico di Force. Dal 1992, ogni anno, un gruppo di amici volenterosi e appassionati provvede alla realizzazione, nelle storiche grotte sottostanti la chiesa monumentale di San Francesco, di un presepe di considerevoli dimensioni e di notevole livello artistico. L’allestimento, tra l’altro, viene sempre fatto prevalentemente con materiale occasionale o di risulta. L’opera presenta ogni volta suggestivi paesaggi ispirati a quelli marchigiani, movimentati dai corsi d’acqua e da persone che svolgono svariate e tipiche attività artigianali, nonché da un’appropriata ambientazione musicale. Insomma, un vero e proprio spettacolo che sarà visitabile dal 24 gennaio fino alla fine di febbraio. Oltre cinquanta metri quadrati di superficie, con decine di scene ricreate alla perfezione grazie al lavoro svolto da tre volontari del paese: Fernando Testa, Ilario Testa e Massimo Benedetti. "Per quest’anno abbiamo deciso di apportare delle belle novità, che però non posso ancora svelare – racconta Fernando Testa -. Il nostro presepe rappresenta, ormai da decenni, un’attrazione turistica per il nostro piccolo ma suggestivo borgo di Force. Tanti visitatori arrivano, nel periodo natalizio, da ogni parte della regione, ma anche da fuori, per ammirare da vicino l’opera. E’ difficile descrivere a parole il presepe artistico, perché non si riuscirebbe a rendere l’idea. Pertanto, anche a nome degli altri volontari, invito tutti a venire a Force per vederlo dal vivo. E’ tutto meccanizzato ed è possibile addirittura camminare tra le varie scene. Abbiamo anche riproposto, con delle statue ad hoc, gli antichi artigiani del territorio: tra questi, c’è anche la figura del ramaio". Il presepe artistico di Force verrà aperto nella notte del 24 dicembre e resterà visitabile tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, gratuitamente. Nel frattempo, il Comune di Force sta predisponendo un ricco cartellone di appuntamenti natalizi. A spiccare sarà la rassegna corale del 10 dicembre, mentre il 17 arriverà Babbo Natale, in piazza, per la felicità di tutti i bambini del paese.

m. p.