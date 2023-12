Il presepe Novelli-Gambini

Continua la tradizione della famiglia Novelli Franco e Daniela Gambini di Altidona, dove nel giardino della propria abitazione (in via Fonte di Valle,16) anche quest’anno è stato allestito un presepe a tema, visitabile gratuitamente fino al 7 gennaio. L’allestimento del presepe è un’iniziativa che si protrae dal 2009 e viene realizzata con materiali di riciclo, avente ogni anno un tema. ‘Il cambiamento climatico’ è il titolo 2023, a significare che il valore assoluto custodito dalla Natività con la sua rinascita d’amore e pace, non viene intaccato dalle temperature non consone alla stagione. A ribadire la forte presenza dei sentimenti del Natale, c’è la componente della solidarietà. Il presepe infatti, è stato realizzato con giochi per bambini abbandonati in spiaggia durante l’estate e lo stesso materiale sarà donato all’asilo di Montalto da utilizzare nel proprio sabbiere per altri bambini. La famiglia Novelli Gambini, ancora una volta tocca il cuore del Natale e augura buone feste