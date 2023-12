Il presepe vivente a Grottammare

Trentatré postazioni, 120 figuranti, 3 rappresentazioni, 8 pullman di visitatori attesi da Puglia e nord delle Marche. Sono i primi numeri della 17esima edizione del Presepe Vivente di Grottammare che per il secondo anno consecutivo si svolge nell’ampia area del parco ciclistico ’Daniela Calise’. Una location particolarmente adatta per consentire l’arrivo e la sosta, ma anche la visita ad anziani e persone in carrozzina. Il Parco Calise si raggiunge dal lungomare, dalla Nazionale, dall’Autostrada e attorno ci sono grandi parcheggi: quello scambiatore, quello delle Terrazze e poi il lungomare. Il Presepe si snoda attorno alla pista ciclistica, quindi senza alcun problema per i visitatori con difficoltà motorie. Questi i vantaggi, mentre rispetto agli anni precedenti, viene meno il fantastico scenario del paese alto con i suoi vicoli, le sue grotte e le sue piazzette. Una sorta di delocalizzazione, dettata dal fatto che la maggior parte delle grotte, tutte private, sono occupate o non sicure. Le scenografie, come al solito sono dell’artista Carlo Gentili. Le rappresentazioni ci saranno il 26 dicembre, il primo e il 6 di gennaio, dalle 16,30 alle 18,30 ultimo ingresso. Nelle 33 postazioni oltre alla natività, sono rappresentati tutti i mestieri: dal vasaio al cestaio, dagli agricoltori ai boscaioli, dalle lavandaie ai pescatori.

Tra le novità, è stata annunciata la cascata con il fiume e il laghetto, ma ve sono almeno altre due non ancora confermate. Quest’anno l’edizione è dedicata a Paolo Rosati, ideatore, disegnatore e coniatore delle monete in rame. Sono previsti molti turisti che arriveranno da Bari, Pesaro (160 persone) e Ancona, ma anche turisti che soggiornano in Riviera e che hanno prenotato la visita al Presepe Vivente. "E una realizzazione cha va avanti grazie a Fabrizio Rosati che è l’anima dell’associazione Presepe Vivente – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Grazie alla sua forza di volontà si mette in moto tutta la macchina organizzativa". Il vice sindaco Lorenzo Rossi ha evidenziato tutto il lavoro che c’è dietro e che ha un grande valore culturale e sociale, poiché mette in rete tanta gente del luogo che sacrifica il proprio tempo libero per dare vita alla rappresentazione. "Desidero ringraziare tutti i collaboratori e figuranti – ha affermato Rosati – persone eccezionali che lavorano anche in condizioni di temperature rigide, la Picenambiente e il Comune".

Marcello Iezzi