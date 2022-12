Il presepe vivente in piazza Pazienza

Un momento magico tra riflessione e tradizione, il Presepe vivente messo in scena nel pomeriggio di Natale, fra le 17.30 e le 20, in piazza Pazienza, all’ex mercatino del pesce di San Benedetto, dai giovani del movimento Fides Vita. Un luogo a due passi dall’isola pedonale del centro, meta di tante persone che hanno espresso apprezzamenti per la rappresentazione della Natività realizzata con cura dei particolari, con i costumi del tempo. E’ stata proprio l’occasione per adorare e contemplare, come hanno fatto i pastori e i Magi accorsi alla grotta, il Mistero che si manifesta attraverso il Bambino Gesù. Durante l’iniziativa l’atmosfera è stata scaldata dai tradizionali canti natalizi eseguiti dal coro che si è esibito per l’intera durata della rappresentazione, intervallati dalla lettura di brani sul tema del Natale.