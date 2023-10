Il presidente Alfio Bagalini: : "Abbiamo 125 anni di storia"

La Banca del Piceno celebra due momenti molto sentiti: la Festa del Socio e la consegna dei Premi di Studio. "Abbiamo voluto concentrare i due eventi in una sola giornata – commenta Alfio Bagalini, presidente della Banca del Piceno – proprio perché mettono in risalto il socio, a cui la nostra Banca deve tutto, e i giovani, vero motore propulsore del territorio per il presente e il futuro. Ringrazio gli ospiti che renderanno unico questo evento con la loro testimonianza: il dottor Sergio Gatti, direttore di Federcasse, e il dottor Simone Mariani, ceo di Sabelli Spa. La nostra Banca compie 125 anni. Da diversi giorni, pensando a questa ricorrenza, ripenso al 1898 quando con la nascita della Cassa Rurale dei Prestiti di Castignano e Rotella prese il via la nostra lunga e solida tradizione. Subito dopo vennero la Cassa Rurale dei Risparmi di Montalto Marche (1901), la Cassa Rurale dei Prestiti di Acquaviva Picena, la Cassa Rurale di Prestiti San Giacomo di Monteprandone (1903). Decenni di storia, tradizione, servizi, sostegno al territorio, che hanno portato dopo varie fusioni, avviate negli anni ’70, alla nascita nel 2018 della Banca del Piceno che ha messo insieme il grande patrimonio secolare di ciascuna realtà. Per la prima volta abbiamo superato la soglia dei seimila soci, a testimonianza della fiducia di famiglie, imprese, artigiani, commercianti, agricoltori; e del lavoro certosino che quotidianamente la nostra struttura e la nostra governance garantiscono puntualmente ogni giorno. Cinque anni dopo l’ultima Festa, eccoci di nuovo qui a celebrare la figura centrale della nostra azione: il socio. La nostra attenzione è e sarà sempre massima verso il socio, con il dialogo, servizi al passo con i tempi, vicinanza ed assistenza per ogni evenienza. Insieme per costruire presente e futuro delle nostre aziende, delle nostre famiglie, delle nostre associazioni, dei nostri giovani".