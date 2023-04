Il presidente Anpi "Italia antifascista Non c’è spazio per i revisionismi"

"Il 25 aprile è il compleanno degli italiani. Se oggi siamo un Paese libero e democratico è grazie alla liberazione dal nazifascismo". Le parole sono del presidente del comitato provinciale Anpi, Pietro Perini, che martedì sarà presente alle celebrazioni organizzate in città per il 78esimo anniversario della Liberazione. Il suo discorso, quest’anno, verterà sulla Costituzione italiana. "La cosa più importante che è venuta fuori dalla liberazione dal nazifascismo – dice Perini – sicuramente è stata la nostra Costituzione. Il 25 aprile parlerò di questo e del fatto che le nostre istituzioni, che noi rispettiamo proprio perché derivano dalla lotta di liberazione, non seguono la nostra stessa strada. La nostra Costituzione è come prima cosa antifascista – continua –, non c’è bisogno di un articolo che parli specificamente di antifascismo. Non sono ammissibili revisionismi".

L’Anpi provinciale conta oggi quasi 400 iscritti e dal primo aprile, ad Offida, ha riattivato l’attività della locale sezione, che raccoglie gli iscritti anche dei comuni di Rotella, Castignano, Cossignano, Appignano e Ripatransone. "E’ stata rimessa in piedi la sezione di Offida che esisteva già – dice ancora Perini –, ma in seguito, purtroppo, alla morte del presidente, per qualche anno non è stata più attiva. E’ stata, dunque, fatta ripartire con un nuovo direttivo e un nuovo presidente, e abbiamo, altresì, aperto una nuova sezione a Colli che si chiama Anpi Vallata del Tronto. Ci siamo, dunque, arricchiti di questa nuova figlia".

In occasione della ripartenza della sezione di Offida è stato presentato il libro ‘Partigiani d’oltremare. Dal Corno d’Africa alla Resistenza italiana’ di Matteo Petracci. Attraverso testimonianze, documenti e fotografie, l’autore nel volume ricostruisce il percorso dei partigiani d’oltremare, raccontandone il vissuto, le possibili motivazioni alla base della loro scelta di unirsi alla Resistenza e la loro esperienza nella ‘Banda Mario’, un gruppo partigiano composto da donne e uomini di almeno otto nazionalità diverse e tre religioni.

Infine, grazie al contributo elargito dall’Anpi nazionale, che ha coperto tutte le spese di ripulitura e restauro, è stato riportato a nuovo il monumento ai partigiani posto all’ingresso del pianoro di Colle San Marco. Il travertino dell’opera, simbolo della coraggiosa Restistenza operata nel Piceno, era completamente ricoperto dal muschio e ormai annerito dal tempo, così si è deciso di intervenire proprio in vista delle celebrazioni per la Liberazione in programma martedì.

"Le spese necessarie per rimettere a posto l’importante monumento le ha sostenute completamente l’Anpi nazionale – conclude Perini – e finalmente è stata fatta questa bella cosa che erano anni che chiedevamo di fare, prima alla Provincia, poi al Comune. Il monumento è tornato come nuovo. Un intervento urgente e necessario, un doveroso intervento che l’Anpi offre alla città e alla provincia, in vista delle celebrazioni del 25 aprile".

Lorenza Cappelli