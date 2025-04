Il presidente Bassetti lascia il testimone dopo 7 anni

Approvazione del rendiconto 2024 e rinnovo del direttivo, per la Pro loco di Ortezzano, che si è riunita in assemblea annuale alla presenza del sindaco Carla Piermarini. Il presidente in carica Amos Bassetti, dopo sette anni, lascia il testimone al neo presidente Emilio Calisti. Persone stimate per il loro impegno verso l’organizzazione di tanti eventi promozionali tenutisi nel corso degli anni, entrambi hanno ringraziato i soci e i volontari che hanno messo a disposizione della Pro loco e del paese, il proprio tempo.

Bassetti lascia la carica di presidente, con un bilancio chiuso in attivo a fronte del potenziamento strutturale dell’associazione. La Pro loco ha infatti investito nell’acquisto di 22 nuovi tavoli e relative panche e nella realizzazione di due nuovi tendoni, utili a rendere maggiormente confortevoli i prossimi eventi.

Nel corso dell’assemblea, il sindaco Piermarini ha ringraziato il direttivo uscente e quello entrante, esprimendo gratitudine per i calendari degli eventi estivi ed invernali proposti negli anni. "Frutto – ha detto – di una sana collaborazione tra Pro Loco e Amministrazione comunale, che si intende continuare ad onorare".

Insieme al nuovo presidente Calisti, entrano nel neo direttivo Jessica Vagnoni e Marisa Pistolesi in qualità di vicepresidenti, Amos Bassetti di cassiere e Mauro Baldassarri, segretario. Paola Pieragostini