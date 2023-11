Il presidente del Coni Malagò nella scuola media Valtenna:: "Il rilancio dei piccolo borghi"

Il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò, questa mattina sarà ospite a Servigliano per una speciale lezione di sport e territorio rivolta alla media Valtenna. L’appuntamento organizzato dalla società di Tennis tavolo Virtus Servigliano che milita nel campionato di Seria A2 in collaborazione con il Comune, si terrà oggi alle 12.30 presso la Casa della Memoria. Tema dell’incontro ’Il ruolo dello sport per il rilancio dei piccoli borghi terremotati’. Proprio Servigliano negli ultimi anni ha potuto sperimentare come lo sport possa promuovere un piccolo borgo grazie ai successi della Virtus. Società ha ricevuto ieri il Diploma al merito sportivo dal Coni Marche con la motivazione: ‘Per l’impegno sempre profuso per la diffusione del tennis tavolo e per la promozione nel campionato di serie A2 nell’anno sportivo 2022-23’. Dopo il saluto del sindaco Marco Rotoni, Giovanni Malagò, dialogherà con i presenti intervistato dal giornalista Maurizio Socci. Prevista la presenza delle autorità sportive locali e regionali, tra cui il presidente del Coni Marche Fabio Luna. In prima fila delegazioni di realtà sportive come la Yuasa Battery Grottazzolina, Fermana calcio, Virtus, Polisportiva Servigliano. Conclusa la tappa di Servigliano, il presidente Giovanni Malagò proseguirà alla volta di Caldarola dove, alle 15 e in compagnia di Gioia Bartali, parlerà di ‘Gino Bartali, il Campione e il Giusto’ nell’ambito del Festival Storie, rendendo onore al grande campione riconosciuto Giusto tra le nazioni per aver salvato la vita di oltre 800 ebrei. "Per noi è un grande onore ospitare il presidente del Coni Giovanni Malagò – commenta il sindaco Marco Rotoni –. Ringrazio la Virtus per aver promosso l’appuntamento che ci offrirà lo spunto per sottolineare il ruolo dello sport, determinante per la crescita dei giovani, l’unione delle comunità e il rilancio delle piccole realtà. Il Coni ha un ruolo fondamentale, soprattutto sotto l’aspetto del dialogo con le periferie. E il presidente Giovanni Malagò ha dato ampia dimostrazione di tenere a tutto il mondo dello sport nella sua interezza".

La presenza di Giovanni Malagò arriva in un momento speciale per la Virtus Servigliano, seconda in classifica in serie A2 con prospettive di promozione nella massima serie e, per la convocazione in Nazionale del tredicenne Danilo Faso, che sarà protagonista dal 28 novembre al 3 dicembre ai Campionati del Mondo giovanili a Nova Gorica (Slovenia). Per info 3482423174.

a.c.