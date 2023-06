Il presidio al Mazzoni

Ancora un presidio organizzato dall’Usb, ieri mattina davanti all’ospedale ‘Mazzoni’ (così come davanti a tutte le altre Ast marchigiane), per chiedere, tra le altre cose, l’approvazione della proposta di proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici unificati del Servizio sanitario regionale per infermiere e operatore socio sanitario. "Su iniziativa del presidente del consiglio regionale, Dino Latini – scrive in una nota l’Usb –, è stata presentata la proposta di legge avente come oggetto la proroga del periodo di validità della graduatoria del concorso pubblico unificato degli enti del Servizio sanitario regionale, per la copertura a tempo indeterminato di 33 posti di infermiere e della graduatoria di validità del concorso unificato per la copertura a tempo indeterminato di 52 posti di operatore socio sanitario. La proposta di legge, composta da due articoli, prevede l’obbligo per enti e aziende del Ssr di prorogare le graduatorie dei due concorsi già espletati per infermieri e operatori socio sanitari e le disposizioni finanziarie. Riteniamo che si debba procedere con urgenza all’approvazione della proposta presentata, al fine di poter far fronte alla grave carenza di personale, non più sostenibile e non più risolvibile tramite l’emissione di avvisi a tempo determinato, sia per infermieri che per Oss".