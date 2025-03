Il presidio di integrazione. Inaugurazione a Pagliare:: "Ci saranno più servizi"

Taglio del nastro, ieri mattina, a Pagliare, per il presidio territoriale di integrazione sociosanitaria, che verrà utilizzato sia per funzioni distrettuali sanitarie che per funzioni sociali. Attivato grazie alla sottoscrizione di un accordo tra l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli e l’Ambito territoriale sociale XXIII, la struttura è stata inaugurata alla presenza dei direttori generale, amministrativo e del distretto sanitario dell’Ast, rispettivamente: Maria Bernadette Di Sciascio, Paola D’Eugenio e Giovanna Picciotti, del presidente dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto, Mauro Bochicchio, del sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani e dell’assessore ai servizi sociali del comune di Spinetoli, Germana Gagliardi e la responsabile dei servizi alla persona dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto Chiara Buondi.

Il presidio svolgerà funzioni distrettuali sanitarie e funzioni sociali attraverso l’erogazione dei rispettivi servizi, ed è stata fortemente voluto dalla direzione sociosanitaria dell’Ast. Il presidio si trova in via Manzoni e nella disponibilità dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto (capofila Ats XXIII), la struttura ospita un ambulatorio materno infantile con un punto prelievi ematici, un ambulatorio ostetrico-ginecologico e uno pediatrico con la pediatra di libera scelta Alessia Morganti, i servizi sociali con una psicologa e psicoterapeuta, l’équipe per l’assegno di inclusione composta da una psicologa e da una assistente sociale, lo sportello sociale, l’équipe minori ed è infine prevista, per luglio prossimo, l’apertura dello sportello Home Care Premium.

"La presenza nella stessa sede di professionisti sanitari e sociali provenienti da enti diversi – evidenzia il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio –, rende sinergico il lavoro di queste figure che si occupano entrambe di pazienti fragili. Al centro rimane sempre la persona che, nello stesso luogo, può trovare diverse figure professionali sociosanitarie che le garantiscono una presa in carico globale". "Oggi – ha commentato il presidente dell’Unione dei comuni, il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochcicchio – Inizia un modo diverso di collaborare tra istituzione sanitarie e sociali, continua con me il lavoro iniziato con la presidenza Luciani. Garantiamo con questa apertura un servizio migliore a costi inferiori". "Questo è il risultato di un lavoro fatto in sinergia – aggiunge il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani – che ha fatto sì, che i Comuni superassero tutti gli steccati del campanilismo, l’Unione oggi è più che mai integrata con l’Ast".

Maria Grazia Lappa