Il prete celebra la messa Canonica svaligiata dai ladri

Mentre il parroco dice messa i ladri svaligiano la canonica. E’ accaduto ieri verso le 11 nella parrocchia Gran Madre di Dio, in zona Ischia a Grottammare. Due malviventi con il volto travisato, sono entrati nell’ufficio del parroco don Roberto Melone ed hanno rubato una discreta somma di denaro. I due ladri sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre suonavano ripetutamente al campanello della palazzina dove risiede il sacerdote, per assicurarsi che in casa non vi fosse nessuno.

Raggiunto il primo piano sono entrati nell’ufficio, dove hanno trovato il denaro: soldi delle offerte e banconote che sarebbero servite oggi per fare alcuni pagamenti. "Sono entrati dal cancello scorrevole che di giorno lascio sempre aperto – ha affermato don Roberto – hanno suonato e quando hanno capito che non avrebbero avuto sorprese, sono entrati ed hanno fatto il furto. L’ho scoperto appena sono tornato a casa dopo la messa ed ho chiamato i carabinieri. Erano entrambi vestiti di nero, uno aveva il cappuccio in testa e l’altro un passamontagna". I militari dell’arma hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini. Da come hanno agito e si sono mossi, si intuisce che potrebbero non essere nuovi a simili imprese criminose. Probabilmente persone che avevano pianificato il furto conoscendo le abitudini del parroco e i suoi orari.