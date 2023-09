Il primo anno del circolo Legambiente ’Civico verde’

Il Circolo Legambiente Civico Verde Grottammare spegne la prima candelina. Presso il circolo velico Le Grotte di Grottammare. Tanti soci e amici per festeggiare questa bella realtà che aveva già alle spalle un percorso di due anni con il progetto ’Ecco’ di Legambiente. Un’occasione per esprimere il legame e la vicinanza con il territorio, i cittadini e l’amministrazione ed esprimere gli obiettivi volti al coinvolgimento dei giovani, alla sensibilizzazione sull’ambiente terracqueo e all’inclusione sociale. Tante le iniziative che saranno messe in campo. Il Circolo continuerà il suo percorso come laboratorio di riuso di materiali, cucito creativo con scarti tessili aziendali e autoproduzione di sapori con oli vegetali esausti. La presidente e il direttivo hanno ringraziato tutti quelli che hanno collaborato e sostenuto il Civico Verde. Presente il sindaco Alessandro Rocchi, l’Assessore alla sostenibilità Ambientale Alessandra Biocca e il presidente di Legambiente Marche Marco Ciarulli. Soddisfazione è stata espressa dai vertici del Circolo, per gli obiettivi prefissati e raggiunti nel corso dell’anno.