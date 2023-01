Il primo anno di Apply

La Bottega del Terzo Settore ha ospitato il primo compleanno dell’associazione di promozione sociale Apply. Un anno pieno di eventi, ben ventidue, rivolti ai giovani del territorio, a partire da ’Scuola al Centro’ la commissione interna di Apply per i Rappresentanti d’Istituto e membri della Consulta Provinciale degli Studenti da cui poi hanno seguito l’organizzazione di eventi come ’Orientiamoci. Anche d’estate, con le scuole chiuse, l’Associazione ha continuato il suo lavoro di coinvolgimento giovanile con feste, come ad esempio ’Middie is on fireworks’ il giorno di Sant’Emidio e la collaborazione all’evento ’Symphony of Caos’ di Dj Asco oltre ad attività sociali come il ’calcio saponato’ in collaborazione con Futura Aps, tenutosi nella cornice di Piazza San Tommaso e la collaborazione con ’Templaria’. Apply inoltre, in questo anno, ha portato avanti uno dei suoi principi fondanti, portare la voce dei giovani alle istituzioni locali, creando una solida sinergia con il Comune di Ascoli organizzando incontri mensili con il sindaco Fioravanti assieme agli associati, partecipando al tavolo per la mobilità sostenibile ed il Bici Plan, con la realizzazione dell’app ’Better íPoints’. L’Associazione ha inoltre aderito al Manifesto della Ferrovia Salaria. Apply ha inoltre creato il primo podcast da parte di un’associazione del territorio: Applive, che invita personaggi illustri del Piceno con l’obbiettivo di valorizzare il nostro territorio grazie a chi ne porta in alto il nome.