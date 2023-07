Il primo assalto al Moro Finestra apre le danze

Il debuttante Tommaso Finestra. Sarà lui, cavaliere di Sant’Emidio, a portare il primo assalto al moro nella Quintana di luglio, in programma questa sera. Per secondo toccherà a Lorenzo Melosso di Porta Romana, seguito da Luca Innocenzi di Porta Solestà. Il quarto a scendere in pista sarà Nicholas Lionetti della Piazzarola, il quinto Denny Coppari per Porta Tufilla e chiuderà le prime due tornate l’altro esordiente, ovvero Lorenzo Savini per Porta Maggiore. Questo l’esito del sorteggio, avvenuto ieri a piazza Sant’Agostino durante il tradizionale saluto alla Madonna della Pace che, come ogni anno, ha richiamato centinaia di sestieranti. La cerimonia è stata caratterizzata da diversi momenti ricchi di emozione. A cominciare dal saluto del rettore del tempio don Emidio Fattori. Quest’ultimo, in occasione del suo saluto alla cittadinanza e ai figuranti, ha rivolto un augurio a Massimo Gubbini e Pierluigi Chicchini, i due cavalieri rispettivamente di Porta Tufilla e Sant’Emidio che, a causa degli infortuni rimediati nelle ultime settimane, non saranno della sfida. In particolare, il messaggio del sacerdote era rivolto a Gubbini, che è ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Foligno dopo la rovinosa caduta da cavallo avvenuta sabato scorso alle prove della Quintana umbra. Il saluto di don Emidio ai due cavalieri convalescenti, ovviamente, è stato accolto con un lungo e fragoroso applauso da parte degli ascolani. Successivamente, dopo la lettura del bando da parte del nuovo banditore Daniele Cannellini, che ha preso il posto del dimissionario Maurizio Celani, il rettore del tempo di piazza Sant’Agostino ha impartito la solenne benedizione ai sei cavalieri che stasera si daranno battaglia per la conquista del Palio. Infine, è stata la volta del sorteggio riguardante gli assalti delle prime due tornate, visto che nella terza si seguirà l’ordine inverso della classifica provvisoria. Nel frattempo, non ci sono più biglietti per assistere alla giostra, visto che il campo dei giochi sarà sold out. La partenza del corteo, oggi, è prevista per le 19.15 da piazza Ventidio Basso, per arrivare intorno alle 20 allo Squarcia. Per chi non ha avuto modo di acquistare il biglietto ma vuole comunque seguire la Quintana ci sono quattro soluzioni disponibili. Dalle 20.15 circa, infatti, prenderà il via la diretta sui profili ufficiali della Quintana su Facebook e YouTube, a cura di Xentek e Radio Ascoli. Ma sarà possibile assistere alla giostra anche su Vera Tv, sempre alla stessa ora, sul canale 11 per le Marche e sul 79 per l’Abruzzo. Garantita anche la diretta radiofonica su Radio Ascoli. Infine, verranno allestiti due maxischermi ai giardini di corso Vittorio Emanuele e a piazza Arringo. Matteo Porfiri