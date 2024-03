Il primo comitato di zona a Marina di Massignano

A Marina di Massignano è sorto il primo comitato di zona composto di cinque persone residenti nel quartiere più popoloso del paese. E’ avvenuto durante l’assemblea pubblica indetta da ’Partecipazione’, lista capeggiata da Roberta Lazzarini, che si è tenuta sabato nei locali del ristorante Il Contadino, per discutere e approvare il programma di interventi per la riqualificazione e il rilancio della zona. Tra le priorità la redazione di un piano particolareggiato per l’area di retro spiaggia; la sistemazione della viabilità agli imbocchi della statale 16 per evitare il ripetersi di terribili incidenti stradali attraverso la realizzazione di una rotatoria e semaforo intelligente di fronte all’hotel ’Il Contadino’; la realizzazione di attraversamenti pedonali; la sistemazione della viabilità interna al quartiere.

All’ordine del giorno anche la sistemazione del verde pubblico attrezzato; il recupero del rudere di fabbricato (ex fornace); l’installazione di colonnine per ricarica auto elettriche in specifiche aree di sosta pubbliche. Le indicazioni sono state accolte molto positivamente dagli abitanti.