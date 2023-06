Il primo faccia a faccia Capalbo incontra i sindacati

Le organizzazioni sindacali hanno incontrato il commissario straordinario dell’Ast di Ascoli, Maria Capalbo. Un primo incontro che, a detta dei rappresentanti dei lavoratori degli ospedali Piceni, li ha soddisfatti. "Finalmente – scrivono Viola Rossi Cgil, Giorgio Cipollini Cisl, Paolo Sabatini Uil, Benito Rossi Ugl salute, Fausto Menzietti Fials e il coordinatore della Rsu, Paolo Grassi –, dopo mesi di stasi e di relazioni sindacali inesistenti, abbiamo incontrato la Capalbo che, unica tra i vari commissari che si sono succeduti, ha realmente preso contezza della situazione e si è presentata al tavolo sindacale con cognizione di causa dopo aver approfondito le problematiche che da diversi anni affliggono i lavoratori della sanità pubblica Picena’. La Capalbo, in carica fino al prossimo 16 luglio (dal 17 luglio arriverà il direttore dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini, ieri in visita al ‘Mazzoni) – così come riferiscono le organizzazioni sindacali – ‘ha illustrato le iniziative e gli orientamenti adottati a partire: dalla proroga di tutti i tempi determinati fino al 15 settembre 2023, dall’implementazione della dotazione organica attraverso l’inoltro di 100 pec per reperire più di 20 professionisti da assegnare ai singoli dipartimenti, dall’adozione del piano ferie che diventerà esecutivo nei prossimi giorni’. Intanto, l’Ast di Ascoli, in risposta all’interrogazione presentata dal consigliere regionale Anna Casini, sottolinea come "la riduzione delle sedute operatorie durante il periodo estivo sono una pratica comune" adottata per permettere al personale di usufruire delle ferie’ e aggiunge come "nel 2023, nonostante la carenza di quattro anestesisti, a causa di gravidanze e trasferimenti in altra sede, si è verificato un aumento degli interventi chirurgici rispetto all’anno precedente. Risultato reso possibile grazie agli sforzi degli anestesisti, che hanno accettato turni aggiuntivi a pagamento per garantire il normale svolgimento delle sedute operatorie". L’Ast comunica anche come abbia emesso un bando di selezione finalizzato al reintegro degli anestesisti e diffonde i dati con i quali si evince l’aumento degli interventi chirurgici nei primi sei mesi del 2023 rispetto ai primi sei mesi del 2022, fermo restando che ora le sedute operatorie sono state drasticamente ridotte. Secondo l’Ast, gennaio al 25 giugno 2022, il totale degli interventi chirurgici è stato di 2.461, nello stesso periodo del 2023 di 2.621.

Lorenza Cappelli