Il primo giorno dei saldi I commercianti sperano "Rilancio dopo mesi duri"

di Lorenza Cappelli

Tempo di saldi nelle Marche, e naturalmente anche ad Ascoli, dove gli sconti estivi di fine stagione sono partiti ufficialmente ieri. Non, dunque, nel primo sabato del mese, come negli anni scorsi: la nuova data è stata posticipata dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome. I saldi termineranno il 31 agosto. Quasi due mesi, dunque, per andare alla ricerca dell’affare per i consumatori, e per recuperare quanto perso ad aprile e maggio, a causa del maltempo, per i commercianti. Tra quest’ultimi, c’è chi è ottimista e spera in maggiori vendite da ieri. "Siamo positivi – dice Maurizio Detto del negozio di calzature Detto Sante –. I mesi passati sono stati molto difficili, aprile e maggio sono stati caratterizzati dal maltempo, che sicuramente non ci ha aiutati dal punto di vista delle vendite e non ha fatto partire la stagione. Risentiamo quindi dei mancati incassi del mesi precedenti. Non solo noi, ma un po’ tutti i settori. Giugno, in parte, ci ha permesso di recuperare, ma la situazione economica non è ancora bella e la spesa del consumatore medio ne risente".

"L’occasione dei saldi, quindi, potrebbe essere quella buona per recuperare in parte quanto si è perso – aggiunge –. Siamo fiduciosi, perché potrebbe esserci un piccolo rilancio durante le prime due settimane dei ribassi e con la notte bianca (del 10 agosto ndr). Ma soprattutto siamo fiduciosi e ottimisti pensando al turismo, che ci dà sempre una grande mano. I turisti, aumentati durante le ultime due stagioni, apprezzano la nostra città e quello che offre dal punto di vista commerciale. Il turismo potrà essere un’arma importante per aiutarci nella ripresa". Meno ottimista sui saldi, invece, è Marco Di Sabatino, titolare del negozio di abbigliamento Di Sabatino (che sarà presto rinnovato per riaprire con un nuovo look dall’autunno), che evidenzia come la stagione delle svendite, per tanti motivi, non sia più quella di una volta. "Lavorando molto anche con l’online – dice Di Sabatino –, siamo già partiti da tempo con i saldi online, appunto. Dunque, è evidente che quelli tradizionali risentono di questo anticipo e non c’è più l’aspettativa che c’era in passato, quando se volevi risparmiare dovevi aspettare l’inizio reale dei saldi. Tanti negozi già da giorni, se non settimane, stanno facendo sconti ai clienti fidelizzati, dunque quella di oggi (ieri, ndr) è sì la data ufficiale, ma solo simbolica. Speriamo, comunque, che ci sia interesse".