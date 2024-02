Il primo inverno senza neve. Dal 22 dicembre al 4 febbraio in quota la media è stata di 2 gradi

Tutti gli appassionati di sci sono con il naso in sù nella speranza che la pioggia caduta ieri possa presto trasformarsi in neve. Questo stranissimo inverno 2023-2024 infatti per ora non ha regalato precipitazioni tali da poter permettere di dare il via alla stagione sciistica, anzi, adesso la preoccupazione comincia a farsi avanti anche per le riserve idriche che iniziano a scarseggiare. I Monti Gemelli, ma anche i Sibillini e il Vettore in particolare, mostrano uno scenario preoccupante: assenza quasi totale di neve e prati secchi. A preoccupare sono anche i dati sulle temperature medie, dal 22 dicembre al 4 febbraio sono intorno ai 2 gradi e sarebbe stato impossibile anche l’innevamento artificiale. Insomma, si aspetta davvero con ansia qualche perturbazione nevosa prevista comunque dai prossimi giorni ma la sensazione è che continuando così arriverà presto, se non quest’anno, il primo inverno senza neve. Zero neve vuol dire zero sci alpino. La stagione sciistica si contrarrà sempre di più e, come già da diversi anni, rimarranno pochissime domeniche di neve. Pare davvero che siamo di fronte a una delle conseguenze più chiare dei cambiamenti climatici. "Di solito in questo periodo dell’anno la neve c’è stata sempre – ha sottolineato la guida alpina Franchino Franceschi – perché poi io credo poco alla neve di dicembre qui a Monte Piselli. Di solito però gennaio e febbraio sono mesi molto nevosi particolarmente in vetta e invece quest’anno stiamo assistendo al primo vero inverno senza neve. E’ un problema che riguarda tutto l’Appennino, anche nel Lazio e in Abruzzo tutte le stazioni sciistiche sono praticamente ferme e si scia solo a Campo Imperatore, in vetta, e a Ovindoli e Roccaraso con l’innevamento artificiale. Insomma, stiamo davvero aspettando che arrivi qualche precipitazione. Diciamo che per salvare la stagione sciistica dovrebbe nevicare almeno entro la fine del mese perché poi la neve di marzo e aprile non dura tantissimo. Adesso – ha concluso Franceschi – invece la notte le temperature si abbassano ancora tanto e ci sarebbe la possibilità di mantenere lo strato ghiacciato per consentire alle piste di essere utilizzabili per qualche settimana".

Niente neve, per cui la montagna al momento è utilizzata solo per l’escursionismo e le passeggiate. Aperti comunque gli impianti di risalita a Monte Piselli grazie alla disponibilità del gestore della Remigio Group, a aperto anche il Rifugio Tre Caciare per chi vuole rifocillarsi dopo una bella camminata all’aria aperta. Per questa domenica di Carnevale anche il Rifugio Paci che è anche centro di educazione ambientale, ha organizzato una giornata in montagna con tanto di menù carnascialesco a pranzo: olive all’ascolana, crostini alla salsiccia, tortino di formaggio, ravioli ‘incaciati’, tonnarelli al ragù delle feste, maialino, in porchetta, verdure ripassate in padella, e poi castagnole, ravioli alla crema e alle castagne, vino a volontà. Il tutto a 30 euro. E in ogni caso nella giornata di Giovedì Grasso c’è chi non ha voluto rinunciare alla sua sciata in maschera. Approfittando delle ultime lingue di neve, alcuni ascolani hanno comunque voluto onorare il Carnevale sugli sci con tanto di parrucche colorate e maschere, oltre alla tradizionale ‘raviolata’.

Valerio Rosa