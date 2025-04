Il primo italiano alla Stramilano. Massimi, una corsa di passione:: "Così nascono i miei record"

Se dovessero chiedervi chi è il miglior sportivo ascolano in circolazione sarebbe naturale pensare a Riccardo Orsolini. Eppure, chi conosce il mondo dell’atletica, sa che c’è un corridore che anno dopo anno sta conquistando vette sempre più alte. Come il fuoriclasse del Bologna sogna di raggiungere la maglia azzurra, ma nell’atletica. Impresa forse non impossibile per il primo italiano arrivato al traguardo alla Stramilano, mezza Maratona conclusa in 1 ora, 4 minuti e 51 secondi, correndo con altre 9mila persone.

Stefano Massimi, come si arriva a essere il primo italiano alla Stramilano? "Sarebbe sbagliato dire senza sacrificio, come fanno alcuni. Si tratta certamente di un divertimento, ma diverso da quello che potrebbe essere una partita di calcio. Qui deriva più dal fare bene le cose, in maniera precisa, dal collaudarsi bene con gli allenamenti, con le gare. Da qui viene la motivazione".

E dal punto di vista tecnico? "Allenandosi tanto. Faccio dai 120 ai 180 chilometri a settimana, il più delle volte molto spinti. Tranne quando si corre per le vie del centro di Ascoli e bisogna stare tranquilli: una volta a settimana vado insieme alla mia ragazza, lei in bici e io la seguo correndo".

Come è un giorno tipo di allenamenti? "Faccio l’esempio del martedì, quando c’è il doppio lavoro. Alle sei di mattina c’è il primo allenamento: quattro chilometri di riscaldamento, poi dei 100 abbastanza rapidi per velocizzare, quindi 8 volte i 1000 con un minuto di recupero e il defaticamento finale. La sera, poi, faccio 20 volte i 500 metri con recupero di 40 secondi".

E immagino che in mezzo ci sia anche una vita da persona comune, un lavoro. "Sì, c’è anche il lavoro, anche se ora la cosa principale per me è la corsa. Cerco di organizzarmi al meglio ma grazie alla mia squadra, l’Atletica Vomano, riesco a fare il professionista a tempo pienissimo".

Si spiega anche così i tanti risultati che stanno arrivando? "Da due-tre anni a questa parte sto vivendo una seconda giovinezza. Mi sono ritrovato a fare i miei primati nelle gare di 5.000 e 10.000 metri dopo che venivo dai 1.500. Tra l’altro allenandomi da solo".

Non ha un allenatore? "Ho avuto delle brutte esperienze, anzi bruttissime. Dopo l’ultima, con il decimo allenatore, ho scelto di fare da solo. Avevo già comunque accumulato un sacco di esperienze, con tecnici preparati come Vittori e Angeletti, e poi allenatori del nord. E’ stata una bella rivalsa per me perché riuscire a migliorare i miei tempi da solo è stata veramente una goduria".

Quante volte avrebbe voglia di non allenarsi? "L’atletica non si fa per soldi, si fa perché c’è una grossa passione. Se voglio o no non interessa a nessuno, se vuoi raggiungere un obiettivo sai che devi fare così. Poi con i dovuti imprevisti, gli accorgimenti, si deve andare dritto, non c’è niente da fare. Al mondo non interessa se hai voglia, devi andare".

Com’è la situazione dell’atletica nella nostra provincia? "Di cultura ce n’è tanta ed è forte, è una cultura ben radicata. Il problema è che gli allenatori che ci sono, che sono molto bravi, si approcciano come se i ragazzi fossero quelli dei loro anni, invece adesso il ragazzo che, non è che non ha voglia di faticare, capiamoci bene, però ha un altro linguaggio, ha un altro approccio. Vedo che per interfacciarsi con questi ragazzi bisogna trovare delle chiavi a volte un po’ diverse. E poi ci sono tante piccole società che dovrebbero unirsi. Ma c’è molto campanilismo, quindi non accadrà mai. Però sarebbe la chiave per competere con il Nord, quando si passa Pesaro c’è un’altra atletica. Infine si potrebbe migliorare l’impiantistica, perché una pista d’atletica che manca è un brutta pecca per Ascoli. Di contro però abbiamo una buona pista ciclabile che anche per allenarsi non è male dal punto di vista della corsa. Poi è chiaro che si potrebbe fare meglio, perché alla fine il calcio vince sempre".

Che sport segue? "Il calcio (ride ndr), appunto. Ho fatto dieci anni nuoto e adesso ho la nausea del cloro".

Tifoso dell’Ascoli? "So che siamo in difficoltà e conosco a grandi linee la squadra. Ad esempio c’è Carpani, abbiamo corso contro nella nostra prima corsa campestre. Arrivò quinto. Seguo più la Juventus, una passione ereditata da mio nonno".

Che ’regalo’, vorrebbe per Ascoli Città Europea dello Sport? "Troppo facile rispondere, dico la pista di atletica. Di quel posto mi sono innamorato, ci ho sputato sangue da quando ero piccolo. Vederla così a non sapere che fine fa è un colpo al cuore veramente perché di lì conosco ogni angolo, mi ricordo tutto: i primi amori, le prime gioie, le prime difficoltà".

C’è una persona a cui deve tanto? "Devo tanto a due persone. La prima è Vincenzo Ferretti. Dalle campestri mi prese e mi disse: ’Da oggi ti alleni’. La seconda persona è mia madre, ex atleta che mi disse di non seguire le sue orme perché avrei fatto troppa fatica. A un certo punto mi impedì proprio di fare atletica, è stata una spinta decisiva, uno stimolo".

Ha un sogno? "Sì, di sogni ce ne sono tanti. Vorrei dimostrare che l’età può essere un numero con cui ci si può convivere. Io ho 32 anni e la cosa che mi chiedono più spesso è ’Quando smetti?’. Vorrei dimostrare che si può andare avanti".

Le è mai pesata questa vita? "Sinceramente no, il sabato invece di fare tardi pensavo all’allenamento della domenica già a 15 anni. A volte penso che questa ossessione in un certo senso non sia sana però alla fine guardo i miei amici con cui esco ogni tanto: non è che hanno vissuto molto più di me, anzi, forse me la sono goduta più io, anche se in un altro modo".

Segue una dieta? "No. Sono un tipo da ciauscolo, salame e prosciutto. Ho la fortuna che quando mi fermo, questa è una cosa particolarissima, perdo peso. Mangio tante schifezze che ho modo di ’bruciare’ con i tanti chilometri che corro".

Altre passioni? "Pesca e funghi. Ho passato diversi anni a San Martino di Acquasanta e mio nonno mi ha trasmesso queste passioni".

Le piace stare da solo. "Sono abbastanza un lupo solitario. Poi mi piace molto anche stare in compagnia, organizzo case in altura con dieci persone, ma se non ho i miei momenti in cui mi ricarico, impazzisco. Mi serve proprio stare con me".

Flavio Nardini