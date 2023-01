Il primo tuffo in acqua è benefico: raccolti soldi per la Croce Azzurra

Erano quattordici i valorosi che ieri nella spiaggia libera vicino al Delfino Verde di Porto San Giorgio hanno voluto salutare il nuovo anno. Tra chi assisteva al rito dei bagnanti in spiaggia, anche l’assessore Alessandra Petracci e la Croce Azzurra per prestare supporto ai dieci uomini e alle quattro donne che sono rimasti in acqua per una decina di minuti. E proprio per la Croce Azzurra di Porto San Giorgio sono stati raccolti i fondi con il tuffo propiziatorio: il presidente della pubblica assistenza, Gilberto Belleggia, ha ringraziato gli organizzatori per questa iniziativa benefica. Tra i coraggiosi tuffatori di ieri c’erano: Giuseppe Ciferri, Gianluigi Rocchetti, Gianluca Valentini, Corrado Cruciani, Giuseppe Marocchi, Giuseppe Bastarelli, Massimo Ruch, Simona Felsi e Bruno Mariani.