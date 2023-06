Il problema parcheggi e il caso di via Sisto Quinto

La situazione dei parcheggi in centro storico è quanto mai complessa e di difficile soluzione. A fronte delle sacrosante esigenze di residenti e di commercianti, ci sono i limiti che un luogo di storia, di cultura e di bellezza impone. Di sicuro non sono una risposta i posti auto raffazzonati e rimediati qua e là, le soste inventate e improvvisate a scapito di luoghi che potrebbero essere ammirati dai visitatori e dai turisti, ma anche dagli stessi fermani. Si sa che per vivere in centro storico serve un amore sconfinato per una città, occorre farsi carico anche di disagi, di eventi che riempiono gli spazi, di code e di rumore. È altrettanto evidente però che si diventa custodi di bellezza, promotori di cultura. Negli ultimi tempi i problemi si sono moltiplicati, sono tanti i cantieri che sono stati aperti nel cuore della città. È più urgente che mai trovare soluzioni alternative, servizi e luoghi dove si possano lasciare le auto altrimenti anche per i turisti sarà un’estate complicata, mentre i fermani del centro storico cominceranno a pensare di spostarsi in periferia, magari in quella Campiglione che sembra in prospettiva il nuovo cuore pulsante della città. Perdendo però la nostra storia e l’identità più profonda.