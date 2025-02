Il processo sul caso Anguissa. La mamma del procuratore perde la partita contro il Napoli

Il giudice del tribunale Civile di Ascoli Francesca Sirianni si è pronunciata sulla controversia pendente da circa due anni e mezzo, che vedeva tra i protagonisti un legale-procuratore ascolano, Alessandro Pettine, e la Società Sportiva Calcio Napoli alla quale infine ha dato ragione. Il tema del contendere riguardava la commissione legata all’ingaggio, da parte del club, del centrocampista Frank Zambo Anguissa, in occasione del quale il Napoli si era avvalso dell’operato dell’avvocato Pettine, indicato come referente italiano dagli agenti francesi del giocatore. In Tribunale il club azzurro ha dovuto affrontare non tanto il legale-procuratore ascolano quanto sua madre, Flavia Tacconelli, che si era dichiarata creditrice del figlio di circa 700.000 euro, in forza di cambiali dallo stesso rilasciate, senza altri riferimenti alle ragioni per cui era maturata una esposizione così importante. Per questo motivo, la madre dell’avvocato Pettine ha proposto atto di pignoramento presso terzi nei confronti del Napoli e di Anguissa, chiedendo a questi ultimi di dichiarare eventuali somme dovute nei confronti del figlio. Letta la dichiarazione del Napoli, resa nel novembre 2022, circa l’esistenza di un debito di soli 14.500 euro, peraltro relativo a pagamenti dovuti da Anguissa in favore dell’agente da eseguirsi a cura del club, la Tacconelli ha contestato l’entità dell’esposizione del Napoli, pari a circa 450.000 euro, supportata, in questa posizione, dal proprio debitore, cioè suo figlio Alessandro Pettine.

Si è aperto così un contenzioso davanti al giudice Paola Mariani, all’esito del quale, dopo numerosi colpi di scena, è stata riconosciuta, in via cautelare e sommaria, la fondatezza della posizione della Tacconelli per un credito complessivo superiore ad un milione di euro. A tale provvedimento si opposto il Napoli che attraverso l’avvocato Mattia Grassani ha proposto denuncia-querela alla Procura di Ascoli, varie opposizioni in sede civile e un procedimento arbitrale finalizzato ad accertare che l’intero compenso dovuto a Pettine per l’attività svolta in occasione dell’ingaggio di Anguissa era stato correttamente saldato. Dopo una decina di udienze e giudizi, il giudice Sirianni ha ritenuto corretta la posizione espressa dal Napoli nel novembre 2022, circa l’esistenza di un debito di soli 14.500 euro, riguardante somme dovute dal calciatore all’agente, peraltro già onorato dal club campano, dichiarando del tutto infondata, così respingendola, la richiesta della signora Tacconelli (e, dunque, del figlio Alessandro Pettine), condannata al pagamento, in favore del Napoli, di oltre 45.000 euro a titolo di spese legali. "Giustizia è stata fatta. Il rinnovo contrattuale di Anguissa con il Napoli avvenne senza alcuna assistenza di questo avvocato-agente che, nonostante ciò, ha citato in giudizio il Napoli in svariati procedimenti per tentare di sottoporre a pignoramento, tramite le banche, oltre un milione di euro" commenta l’avvocato Grassani. "La vicenda non finisce qui, poiché pende ancora un procedimento penale per truffa aggravata e attendiamo fiduciosi l’esito anche di questo giudizio". Va detto che l’avvocato Pettine ha chiesto ad Anguissa di corrispondergli una percentuale sul rinnovo del contratto con Napoli in forza di una procura che la società campana e il giocatore invece contestano.

Peppe Ercoli