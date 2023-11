Il procuratore Monti: "C’è più consapevolezza"

E’ importante l’impegno che Procura della Repubblica, Carabinieri e Questura mettono nel contrapporsi al fenomeno della violenza di genere. Il problema è magari quello che ci sarebbe bisogno di più forze da mettere in campo. A cominciare dalla stessa Procura dove il numero di magistrati al lavoro non è certamente alto. "Presso la Procura di Ascoli ci sono solo tre magistrati, me compreso, che si occupano di fasce deboli e codice rosso – commenta il procuratore Umberto Monti – all’interno degli uffici a Palazzo di giustizia a noi riservati – prosegue – opera personale di polizia giudiziaria dedicato specificamente alle indagini al riguardo. Tutte le notizie di reato vengono immediatamente esaminate da parte mia o degli altri due colleghi. In tempi strettissimi vengono quindi avviati accertamenti e indagini rapide anche a cura dei servizi di polizia giudiziaria esterni al nostro ufficio".

In questi giorni, anche per l’ondata emotiva suscitata dal tragico assassinio di Giulia Cecchettin uccisa da Filippo Turetta, si fa un gran parlare di come prevenire questi eventi tragici e il discorso scivola sulla necessità di inasprire le pene. "La legge sul cosiddetto Codice Rosso funziona, come le misure cautelari collegate e non vi è bisogno di modificarla – è il pensiero del procuratore Monti – Tale legge rappresenta il punto di arrivo di un percorso normativo di crescente attenzione per i soggetti deboli e per le violenze di genere. Va però anche detto – aggiunge il magistrato ascolano – che tale tendenza si è fortemente invertita con la riforma Cartabia che segna un arretramento della tutela dei soggetti fragili e delle vittime di violenza in genere".

Venendo al fenomeno della violenza di genere nel territorio di competenza della Procura di Ascoli, Monti spiega che "i dati sulle iscrizioni per i reati codice rosso e sulle misure cautelari applicate sono sostanzialmente costanti tra il 2021 e il 2023 con un leggero aumento delle denunce; aumento molto più evidente rispetto agli anni precedenti, dovuto a una maggiore consapevolezza delle parti offese, a una maggiore loro fiducia nella efficacia del denunciare. Fondamentale anche l’incremento della sensibilità e della preparazione della polizia giudiziaria, del personale sanitario e scolastico nel percepire segnali di allarme e nel segnalarli, e poi – conclude il procuratore Monti – nello sviluppare indagini da parte nostra e della polizia giudiziaria".

Peppe Ercoli